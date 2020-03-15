نقابة الصحفيين تدعو المؤسسات الصحفية لاتخاذ إجراءات وقائية لمواجهة كورونا

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دعا مجلس نقابة الصحفيين، المؤسسات الصحفية كافة لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة فى مواجهة مخاوف انتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظاً على صحة الزملاء والزميلات التى هى الأهم على الاطلاق فى هذه الفترة الحساسة.

وأوصى المجلس - فى بيان مساء اليوم - بمراعاة وضع الزميلات الصحفيات واتخاذ إجراءات مثل العمل من المنازل "إليكترونيا"؛ بما يساهم فى تقليل الكثافة فى صالات التحرير وبما يسمح للزميلات فى نفس الوقت برعاية أبنائهن، لاسيما بعد أن اتخذت الحكومة قراراً بتأجيل الدراسة بما سيضاعف من أعباء الزميلات فى رعاية الأبناء .

وأكد المجلس أن اتخاذ كل إجراءات التعقيم والنظافة داخل المؤسسات بات مطلباً مهما حتى تعبر مصر هذه الفترة الصعبة.

وقرر المجلس - أيضا - تأجيل الجمعية العمومية العادية التى كان مقررا لها /الجمعة/ القادم لمدة اسبوعين كإجراء احترازي، ليتحدد موعدها ٣ ابريل المقبل.

ووافق المجلس على ترشيح جمال عبد الرحيم وكيل أول النقابة ليكون ممثلا للنقابة فى اتحاد الصحفيين الأفارقة، كما وافق المجلس على اقتراح لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين مد فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعى إلى نهاية الأسبوع الجاري.

ووافق المجلس - أيضا - على فتح الاشتراك الاستثنائى بمشروع العلاج بضعف القيمة لكل فرد، وذلك لمدة أسبوع بدءاً من الثلاثاء ١٧ مارس حتى ٢٤ مارس الجاري، نظرا لوجود طلبات من عدد من الزملاء للاشتراك على ان يكون هذا هو الاستثناء الأخير.

من جهة أخرى، استنكر مجلس نقابة الصحفيين الهجوم الذى تعرض له الزملاء الصحفيون فى الوادى الجديد من بعض اساتذة الجامعة، بعد قيامهم بنشر أخبار حول تعرض عدد من طالبات المدينة الجامعية لاختناق بسبب حريق محدود .

وأكد المجلس كامل تضامنه مع الزملاء الصحفيين ورفضة التام للتجاوزات غير المقبولة والتى وصفت الزملاء بالوادى الجديد" بالذباب الالكتروني" ووصف عملهم بالاسترزاق .

وقرر المجلس تقديم مذكرة رسمية لوزير التعليم العالى ضد رئيس جامعة الوادى الجديد، محتفظا لنفسه باتخاذ إجراءات قانونية ونقابية أخرى دفاعاً عن الزملاء ومصالحهم وكرامتهم.