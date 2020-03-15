نادى أسوان يعلق الأنشطة الرياضية والاجتماعية 15 يوماً بسبب "كورونا"

أسوان – عبد الله صلاح

قال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، فى بيان صحفى، إن مجلس الإدارة برئاسة اللواء أحمد سليمان، قرر وقف النشاط الرياضى والاجتماعى لمدة 15 يوماً بدءاً من يوم الأحد 15 مارس 2020، وذلك تماشيا مع قرار رئيس الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية فى مصر لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا، وحفاظا على أرواح أعضاء الجمعية العمومية.

وفى سياق آخر، أكد مجدى عبد العاطى المدير الفنى للفريق الأول بنادى أسوان، أن اللاعبين يواصلون استعداداتهم لمباريات الدور الثانى للدورى، وقال عبد العاطى فى تصريحات خاصة عن استعدادات الفريق لمواجهة تحدى فيروس كورونا بعدما أعلنت وزارة الصحة عن وجود 33 إصابة فى أسوان مؤخرا: "هنعمل نفسنا مش واخدين بالنا ان فى كورونا" .

وأضاف عبد العاطى، أن الفريق يسعى لمواصلة انتصاراته التى اختتم بها الدورى بعد الفوز على الإسماعيلى والاتحاد وحرس الحدود فى آخر ثلاث مباريات بالدورى ، ويحتل أسوان المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام، بعدما حصد أبناء الجنوب ثلاث انتصارات متتالية قبل انتهاء الدور الأول، جاءت على حساب حرس الحدود والإسماعيلى والاتحاد السكندري، برصيد 18 نقطة، وتحت القيادة الفنية لمجدى عبد العاطى فاز أبناء الجنوب فى 4 مباريات، وتعادلوا فى 6 لقاءات وخسروا سبعة أخرى، كما سجل هجوم أسوان 19 هدفاً واستقبلت شباكهم 27 هدف آخر

ويقدم أسوان أداءً مميزاً فى الفترة الأخيرة بفضل الاستقرار الفنى للفريق وتدعيمات يناير، ويطمح أبناء مجدى عبد العاطى إلى مواصلة الأداء الجيد مع انطلاقة الدور الثانى وضمان البقاء فى دورى الأضواء والشهرة فى الموسم الأول بعد الصعود من دورى المظاليم.

وكان أسوان قد أنهى الدور الأول بالفوز على حرس الحدود بهدفين مقابل هدف، ثم الفوز على الإسماعيلى بنفس النتيجة، وأخيراً الفوز على الاتحاد السكندرى على أرضه فى الإسكندرية بهدف نظيف.