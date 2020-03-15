اليوم السابع
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موسكو تجرى 95 ألف فحص طبى للكشف عن فيروس كورونا المستجد

الأحد، 15 مارس 2020 12:00 ص
موسكو تجرى 95 ألف فحص طبى للكشف عن فيروس كورونا المستجد اجراءات مكافحة فيروس كورونا
موسكو /أ ش أ/

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أعلنت الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة وحماية المستهلك، أن مختبراتها أجرت حتى تاريخه أكثر من 95 ألف فحص طبى للكشف عن فيروس كورونا المستجد فى روسيا.

وذكرت الهيئة - فى بلاغ صدر عنها السبت ونقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - أن مختبرات الهيئة أجرت حتى أمس أكثر من 95 ألف فحص واختبار للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد داخل الأراضى الروسية.

وأشارت الهيئة إلى أن أنظمة الاختبار تعتمد على الطريقة الوراثية الجزيئية للبحث عن أى التفاعل المتسلسل البلمرى (PCR) 

وشددت على أن أجهزة الفحص الروسية تتمتع بحساسية عالية، مما يتيح الكشف حتى عن نسخ وحيدة من الفيروسات، موضحة فى الوقت ذاته أن نتائج التحليل تصدر فى غضون ساعتين إلى أربع ساعات.

وكان مقر العمليات الخاص بمكافحة الفيروس كورونا المستجد، فى روسيا، قد أعلن -فى وقت سابق اليوم- ارتفاع عدد المصابين بعدوى فيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة من 14 إلى 59 شخصا.

 


موسكو

95 ألف فحص طبى

فيروس كورونا المستجد

روسيا

أخبار روسيا

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