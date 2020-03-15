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موجز الحوادث.. الداخلية تغلق عددا من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية

الأحد، 15 مارس 2020 08:44 م
موجز الحوادث.. الداخلية تغلق عددا من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية سنتر تعليمى أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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نشر قسم الحوادث، بموقع اليوم السابع، اليوم الأحد، عددا من أخبار فعاليات المحاكم والأجهزة الشرطية، بنطاق محافظتى القاهرة والجيزة، نرصد أبرزها فى السطور التالية:

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الداخلية: غلق عدد من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية

وجهت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية لأماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها انفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

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مجلس الدولة يؤجل الجلسات حتى 28 مارس على مستوى الجمهورية

قرر المستشار محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة تأجيل العمل بمحاكم مجلس الدولة بدءا من غد الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 28 مارس.

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محكمة النقض تقرر تأجيل جلساتها بدءا من غد ولمدة أسبوعين

قال المستشار محمد رضا نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن محكمة النقض قررت تأجيل جلساتها بدءا من غد الاثنين 16 مارس ولمدة أسبوعين تنتهى الاثنين 30 مارس ، وذلك بناءا على تعليمات المستشار عبدالله عصر رئيس المحكمة رئيس مجلس القضاء الاعلى.

مديرية أمن الجيزة توجه قافلة إغاثة لقريتى الديسمى والعطيات بمركز الصف

وجهت مديرية أمن الجيزة، قافلة إغاثة ومساعدات إنسانية لإغاثة المضارين من موجة الطقس الأخيرة بقريتى "الديسمى والعطيات" بدائرة مركز الصف.

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الداخلية تكرم أبطال مبادرات إنقاذ المواطنين ومساعدتهم فى الأمطار

كرمت الداخلية أصحاب مبادرة إغاثة المواطنين خلال فترة التقلبات الجوية ، وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية وقيمة العمل المشترك وتقديراً لمبادرات المواطنين التى تسعى لتقديم أوجه الدعم والإغاثة لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية، بما يُسهم فى تضافر الجهود المجتمعية والمؤسسية لتحقيق مفهوم الصالح العام، وعلى خلفية ما عكسته جهود المواطنين فى هذا الشأن، لاسيما المبادرة الشخصية التى أطلقها المهندس شريف خيرى ورفاقه خلال ما واجهته البلاد من موجة طقس سيئ فى الآونة الأخيرة.

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الإدارية العليا تعزل أستاذا جامعيا يبيع أسئلة الامتحان مقابل 50 جنيها

قضت المحكمة الإدارية العليا، بعزل أستاذا جامعيا بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بنات بسوهاج التابعة لجامعة الأزهر من الوظيفة الجامعية، لقيامه بدعوة طالبات الفرقة الأولى لغة عربية بمنزله وبيعه لهن مذكرة مقابل 50 جنيه من كل طالبة وقيامه بإعطائهن أسئلة الامتحان لهن عشية ليلة الامتحان فى مادة العروض والقوافى، وطلبه منهن وضع علامة مميزة على ورقة الإجابة، وتغزله فى بعضهن.

تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن بأكتوبر لـ 7 أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة،  المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر طه، تأجيل محاكمة 5 متهمين بسرقة مواطن وحيازة أسلحة نارية بأكتوبر، لجلسة 7 أبريل .

تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم لـ11 أبريل المقبل

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين عبدالخالق، تأجيل محاكمة متهمين بتزوير محررات رسمية بالمقطم لجلسة 11 أبريل المقبل.

 


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