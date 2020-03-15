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مواطنون بالحجر الصحى فى تركيا: "هذه حظيرة والمعاملة غير آدمية"

الأحد، 15 مارس 2020 11:01 م
مواطنون بالحجر الصحى فى تركيا: "هذه حظيرة والمعاملة غير آدمية" الكشف عن فيروس كورونا - أرشيفية
كتب- هاشم الفخراني

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التقى نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى التركى، يلدريم كايا، المواطنين الذين تم وضعهم بالحجر الصحى بـ جولباش، وأثناء اللقاء عرض المواطنون الأوضاع التى يعيشون فيها فى الأماكن المخصصة للحجر الصحى بتركيا، وقال أحد الموطنين: "لا يوجد أطباء ولا ممرضين. وضعونا بالحجر الصحى ولكن لا يوجد شىء يطلق عليه حجر صحى فى هذا.. هذه حظيرة وليست حجرا صحيا."

وكان يلدريم كايا، نائب رئيس حزب الشعب الجمهورى، نائب مجلس النواب التركى عن دائرة أنقرة، المسئول عن سياسات التعليم بحزب الشعب الجمهورى، قام بزيارة ميدانية للمدينة الجامعية بمنطقة جولباش والتى تم إخلاؤها وتخصيصها للحجر الصحى للمواطنين العائدين من رحلات العمرة من المملكة العربية السعودية.

وأفاد كايا أن المواطنين العائدين ليسوا فقط العائدين من رحلات العمرة، ولكن هناك أيضاً عمال وأصحاب أعمال تم إحضارهم أيضاً من المملكة، وأفاد المواطنون أنه لا يوجد بالحجر الصحى نظافة ولا مواد غذائية كافية.

وقال أحد المواطنين بالحجر الصحى لـ كايا: "لم تتم معاملتنا معاملة آدمية، فقد أحضرونا إلى هنا على عجالة، ولا يوجد حتى مثقال ذرة من نظافة داخل المكان، لا يوجد أطباء، لا يوجد ممرضون. يقولون إنهم أخذونا للحجر الصحى، ولكن لا يوجد ما يدعى بالحجر الصحى هنا. هذه حظيرة وليست حجرا صحيا."

وأعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الأحد، أنه سيتم إغلاق الحانات والملاهى الليلية فى تركيا ابتداء من يوم الاثنين، فى محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا، وأضافت الوزارة أنه سيبدأ سريان هذا الإغلاق المؤقت من الساعة العاشرة صباحا (0700 بتوقيت جرينتش) يوم الاثنين.


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