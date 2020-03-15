ماذا تفعل إذا أصبت بعدوى فيروس كورونا؟.. تعرف على طرق العلاج

كتبت فاطمة خليل

مع تزايد عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في العالم أجمع، تزايدت حالة الهلع والخوف وأصبح اتباع ممارسات النظافة وطرق الوقاية أمرا لا مفر منه، لكن ماذا لو أصيب شخص ما بالفيروس على الرغم من اتخاذ جميع التدابير الوقائية، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، وفقا لموقع تايمز أوف انديا.

وقال الدكتور يوجال كيشور ميشرا، رئيس الخدمات السريرية ورئيس جراحة القلب والأوعية الدموية بأحد المستشفيات بالهند، أنه يجب على الأفراد الذين لديهم تاريخ سفر إلى البلدان المتضررة بشدة من الفيروس الخضوع لاختبار فيروس كورونا حتى لو لم يكن لديهم أي أعراض.

وأضاف يجب أيضا على الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهؤلاء الأشخاص ويظهرون بعض الأعراض، أن يكونوا متيقظين وأن يخضعوا للاختبار.

وأوضح أنه، يمكن تصنيف أعراض فيروس كورونا إلى ثلاث فئات - خفيفة ومتوسطة وشديدة.

أعراض فيروس كورونا الخفيفة والمعتدلة والشديدة

-عدوى خفيفة- صداع خفيف وحمى.

-عدوى معتدلة - نوبات من السعال وصعوبة في التنفس وألم شديد في الجسم.

-عدوى شديدة - دم في السعال ، حمى شديدة جدا ، ضيق في التنفس.

يجب إدخال الأشخاص الذين يعانون من عدوى شديدة ومتوسطة إلى المستشفى على الفور دون أي تأخير. يمكن للأشخاص الذين يعانون من أعراض خفيفة البقاء في المنزل، ولكن في مثل هذه الحالات ، يجب أن يكون الأشخاص من حولهم حذرين للغاية والأفضل العزل المنزلى.

يجب على المريض تغطية فمه حتى لا يصيب الآخرين، يجب على هؤلاء الأشخاص أن يعزلوا أنفسهم في منازلهم.

يجب عليهم الاهتمام بتوازن السوائل والتأكد من أن درجة حرارة الجسم ليست عالية جدًا، إذا حدث ذلك ، يجب نقلهم على الفور إلى المستشفى.

نظرًا لعدم وجود علاج للفيروس التاجي حتى الآن ، يمكن إدارة الأعراض عن طريق خافضات الحرارة مثل الباراسيتامول والعلاج بالأكسجين والتنفس الصناعي في الحالات الشديدة.

يجب أخذ الدم في السعال والصعوبة في التنفس بجدية ويجب إدخال المريض إلى المستشفى إذا ظهرت عليه هذه الأعراض.

يجب على الأشخاص المصابين عدم زيارة الأماكن العامة، يجب أن يحرصوا على عدم لمس الأشياء مثل مقابض الأبواب وأزرار المصاعد وما إلى ذلك.

يجب عليهم عزل أنفسهم في غرفتهم وتجنب الاتصال بأفراد أسرهم أيضًا.

يجب أن يرتدي أفراد الأسرة أقنعة ويجب أن يغسلوا أيديهم بالصابون والماء ، أو استخدام معقم لليدين يحتوي على 60٪ من الكحول على الأقل.

يمكن الحفاظ على الأسطح العامة نظيفة باستخدام محلول الكلورهيكسيدين 0.1٪ إلى 0.5٪.

إذا اشتبه أحد الأشخاص في إصابته بعدوى كورونا، فيجب عليه طلب المساعدة الطبية وإجراء فحوصات على الفور.