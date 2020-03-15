لبنان يغلق المطار ابتداء من الأربعاء فى إطار مكافحة فيروس كورونا

رويترز

قالت وزيرة الإعلام اللبنانية، اليوم الأحد، إن لبنان سيغلق بشكل مؤقت المطار وحدوده وموانيه ابتداء من يوم الأربعاء، وحتى 29 مارس في إطار حالة طوارئ صحية لمكافحة فيروس كورونا.

وأضافت الوزيرة أن لبنان سيغلق أيضا كل المؤسسات العامة غير الأساسية وسيطلب من معظم الشركات الخاصة تعليق عملها وأن يلزم الناس بيوتهم وعدم الخروج منها إلا "للضرورة القصوى".

وأعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، حالة الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة.

فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا