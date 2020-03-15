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فيديو ..الداخلية تغلق عدد من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية

الأحد، 15 مارس 2020 06:47 م
فيديو ..الداخلية تغلق عدد من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية الداخلية تغلق عدد من المراكز التعليمية
كتب محمود عبد الراضي

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يرصد فيديو توجيه أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية لأماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية، للتأكد من إلتزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها إنفاذاً للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
 
 
وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى إلتزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.
 
وأسفرت تلك الحملات عن غلق وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عدد من المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجاً عن القانون.
 
ووجهت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية لأماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها انفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

وقامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.

وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عددٍ من المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.

 
 

 


مراكز تعليمية

الداخلية

ضبط مراكز تعليمية

تعليق الدراسة

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