فوائد اللبن الرائب .. يحسن الهضم ويحافظ على صحة الأسنان

فاطمة ياسر

جميع الأطعمة غنية بالعديد من الفوائد الصحية، وخاصة اللبن أو الحليب الرائب الذى يحتوى علي العديد من العناصر الغذائية المفيدة والهامة لصحة الجسم، والتي تعد من الحيل الغذائية التى تمد الجسم بجميع العناصر التي يحتاجها.

فاللبن الرائب يحتوي علي بعض العناصر الغذائية ومنها فيتامين D وB وA، والكالسيوم، والروتين والكربوهيدات، والمغنسيوم والزنك والبوتاسيوم، وهذا يجعله من الأطعمة المهمة والمفيدة للجسم، وللتعرف علي فوائده الغذائية أقرأ التقريرالمنشورعبر موقع "webmed". فوائد اللبن الرائب وقدم التقريرالمنشور العديد من الفوائد الغذائية الخاصة بتناول اللبن الرائب ومنها: وقدم التقريرالمنشور العديد من الفوائد الغذائية الخاصة بتناول اللبن الرائب ومنها:

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول اللبن الرائب يعد من الأغذية التي تساهم بشكل كبير في تحسين صحة أسنانك والعظام، وذلك يرجع لما يحتويه من كميات كبيرة بالكالسيوم الذي يحافظ علي صحة العظام والأسنان، والحد من تعرضهم للضعف أوالهشاشة، ولذا عليك تناوله باستمرار.

-أثبتت بعض الدراسات الطبية أن تناول كوبا من اللبن الرائب قبل ممارسة التمارين الرياضية تعد من الحيل الغذائية الهامة التي تعمل علي منحك الطاقة التي تحتاجها خلال ممارسة الرياضة، وأيضا يجب تناول كوبا أخر بعد التمرين الرياضي يمد الجسم بجميع العناصر التي فقدها خلال الترمين الرياضي.

-من أبرز الفوائد الغذائية الخاصة باللبن الرائب، أنه يعمل علي تقوية الجهاز المناعي بشكل ملحوظ، ولذا فتناوله له يقلل فرص الإصابة بنزلات البرد الشديدة، ويحميك من الإصابة بالالتهابات والعدوي والفيروسات، ولذا يجب عليك تناول كوبا من اللبن الرائب في اليوم.

-مفاجأة للراغبين في التخلص من الوزن الزائد، عليك تناول اللبن الرائب يوميا فهو من الأغذية التي تقلل الشعور بالجوع، ويزيد من فرص الشعور بالشبع لفترات طويلة، ولذاعليك تناوله بشكل دائم.

-علي مرضي ضغط الدم المرتفع ضرورة تناول اللبن الرائب دائما، لأنه من الأطعمة التي تعمل علي مكافحة ارتفاع ضغط الدم، ويعمل علي السيطرة عليه، ولذا عليك تناوله يوميا.

-أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أن تناول اللبن الرائب له دور كبير في تحسين الهضم، والحد من التعرض لحدوث مشاكل في المعدة والأمعاء، ولذا عليك تناوله بكل دائم للحصول علي جهاز هضمي قوي وجيد.