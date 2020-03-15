اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 04:50 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

غلق 26 مركز دروس خصوصية وحضانة بالقناطر الخيرية وطوخ لمواجهة كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 04:33 م
غلق 26 مركز دروس خصوصية وحضانة بالقناطر الخيرية وطوخ لمواجهة كورونا غلق - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ، تنظيم حملة مكبرة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية، بالاشتراك مع العميد فوزى عبدربة مأمور مركز شرطة طوخ، ومسؤلى الإدارة التعليمية، وبحضور اللواء علاء عزمى حكمدار الأمن بمديرية أمن القليوبية، تنفيذا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم غلق 21 مركز دروس خصوصية، وتم غلق حالة واحدة لدور حضانة بمدينة طوخ.

وأكد "خيري"، أنه جاء ذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذها رئيس الوزارء للتصدى لفيروس كورونا، ومنها تعطيل الدارسة لمدة أسبوعين، ويترتب على ذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، موضحا أنه جارى العمل على استكمال غلق باقي مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة والقري التابعة لها.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مركز الشرطة، حيث تم غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمدينة، وجاري استكمال أعمال الحملات على باقي المدينة والقري التابعة لها.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى.

وقال: خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.

 

 


اخبار القليوبية

اخبار مصر

تعليم القليوبية

مراكر الدروس الخصوصية

الدورس الخصوصية

كورورنا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

خطة تعامل البنوك مع كورونا.. أبرزها إلغاء رسوم السحب من الصراف الآلى

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

هل يتوج الأهلي بدرع الدورى حال إلغائه الموسم الجارى؟.. اتحاد الكرة يجيب

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

انفوجراف.. 4 خطوات بسيطة لحماية أغطية السرير والملابس من فيروس كورونا

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أخبار مصر اليوم .. وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 15-3-2020 وعيار 24 بـ184.73 ريال سعودى

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

فيديو ..لماذا أصبحت أوروبا بؤرة انتشار فيروس كورونا العالمى ؟

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

وزير الاتصالات يجتمع مع شركات المحمول لتوفير خدمات الإنترنت مجانا للطلبة

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"الصحة" تكشف حقيقة علاج المضادات الحيوية لفيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التعليم": درجات الأنشطة لا تضاف لمجموع الطالب ولن تؤثر على نتيجته

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

"التموين" تطلق غدًا تطوير أسواق الجملة فى مصر لتوفير السلع للمواطنين

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

15 معلومة عن الإجراءات الوقاية المتخذة من محافظة الأقصر لمكافحة كورونا

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

"الآثار المصرية تحت السيطرة".. عقوبات تصل للسجن المشدد لمواجهة بيعها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة