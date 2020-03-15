غلق 26 مركز دروس خصوصية وحضانة بالقناطر الخيرية وطوخ لمواجهة كورونا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلن محمد خيري رئيس مركز ومدينة طوخ، تنظيم حملة مكبرة للمرور على مراكز الدروس الخصوصية، بالاشتراك مع العميد فوزى عبدربة مأمور مركز شرطة طوخ، ومسؤلى الإدارة التعليمية، وبحضور اللواء علاء عزمى حكمدار الأمن بمديرية أمن القليوبية، تنفيذا للتعليمات الصادرة بهذا الشأن، مشيرا إلى أنه تم غلق 21 مركز دروس خصوصية، وتم غلق حالة واحدة لدور حضانة بمدينة طوخ.

وأكد "خيري"، أنه جاء ذلك فى إطار الاجراءات الاحترازية التى اتخذها رئيس الوزارء للتصدى لفيروس كورونا، ومنها تعطيل الدارسة لمدة أسبوعين، ويترتب على ذلك غلق مراكز الدروس الخصوصية، موضحا أنه جارى العمل على استكمال غلق باقي مراكز الدروس الخصوصية بالمدينة والقري التابعة لها.

فيما شنت الأجهزة التنفيذية بمدينة القناطر الخيرية بالتنسيق مع مركز الشرطة، حيث تم غلق 5 مراكز للدروس الخصوصية بالمدينة، وجاري استكمال أعمال الحملات على باقي المدينة والقري التابعة لها.

وكان قد أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أنه طالب وزارة الداخلية، بمتابعة غلق كافة المراكز التعليمية خارج الدراسة، وذلك بعد قرار رئيس الجمهورية، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمنازل لمدة أسبوعين تبدأ من اليوم الأحد.

وأضاف مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن خطة الدولة لمواجهة كورونا تشمل 3 إجراءات، ومنها مرحلة تفشى للوباء، مؤكدا أن عدد الإصابات بمصر خلال الفترة الماضية مقارنة بما يحدث فى الدول الأخرى.

وقال: خلال الـ10 أيام الماضية زادت ووصلت لـ109 حالات حتى هذه اللحظة منهم من تم شفائهم.