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طبيب البيت الأبيض: نتائج فحص ترامب أثبتت خلوه من فيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 01:28 ص
طبيب البيت الأبيض: نتائج فحص ترامب أثبتت خلوه من فيروس كورونا الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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أعلن طبيب البيت الأبيض أن نتائج فحص ترامب أثبتت خلوه من فيروس كورونا.

وأعلن البيت الأبيض، السبت، أنه باشر بإجراء فحوصات لحرارة أى شخص على تواصل قريب مع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونائبه مايك بنس، فى محاولة لرصد أى إصابات بفيروس كورونا المستجد COVID19.

وبحسب المتحدث باسم البيت الأبيض جود دير، فإن قرار الفحص جاء لتوفير إجراءات احتياطية أكبر استجابة لتفشى فيروس كورونا.

وقال الرئيس الامريكى دونالد ترامب، أنه تم تخصيص 50 مليار دولار موجودة ضمن خطة الطوارئ لمواجهة كورونا، وفريق مكافحة فيروس كورونا يعمل بأقصى طاقته لدحره، وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفى للرئيس الأمريكى. 


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دونالد ترامب

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