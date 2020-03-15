طبيبة: نتائج فحص كورونا السلبية تكون ليوم فقط وقد تصبح إيجابية اليوم التالى

وكالات

حذرت طبيبة أمريكية، ومنسقة ضمن فريق العمل في البيت الأبيض المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا، من التفسير الخاطئ للنتائج السلبية لفحوصات الفيروس.

وصرحت منسقة الاستجابة للفيروس فى البيت الأبيض، الدكتورة ديبورا بريكس، فى مؤتمر صحفي، قائلة: "عندما تحصل على نتائج سلبية، فهذا يعنى أن النتائج سلبية فى ذلك اليوم، هذا لا يعنى عدم انتشار الفيروس أثناء الليل، بل قد تصبح النتائج إيجابية فى اليوم التالى".

وأضافت: "عندما يكون لديك نتائج إيجابية، هذا لا يعنى التوقف عن أخذ الاحتياطات أو القيام بمخاطر"، وقالت إنه يجب على الشخص الذى تظهر عليه أعراض المرض أن يأخذ كل الاحتياطات لعدم نقل العدوى للآخرين لأن أمراض الجهاز التنفسى معدية.

White House coronavirus response coordinator Dr. Deborah Birx said that even if a person has a negative coronavirus test, “that means you’re negative that day” and they shouldn’t let up on taking precautions to prevent infection. https://t.co/nsVbh3tiKv pic.twitter.com/tC1yP9Ksx4 — CNN (@CNN) March 14, 2020

ويتوافق رأى الطبيبة مع نتائج دراسة قام بها باحثون في الصين ووجدت أن المريض بكورونا قادر على نقل العدوى لغيره خلال خمسة أسابيع من بداية إصابته بالمرض.