طبيبة: نتائج فحص كورونا السلبية تكون ليوم فقط وقد تصبح إيجابية اليوم التالى

حذرت طبيبة أمريكية، ومنسقة ضمن فريق العمل في البيت الأبيض المكلف بمتابعة تطورات فيروس كورونا، من التفسير الخاطئ للنتائج السلبية لفحوصات الفيروس.
وصرحت منسقة الاستجابة للفيروس فى البيت الأبيض، الدكتورة ديبورا بريكس، فى مؤتمر صحفي، قائلة: "عندما تحصل على نتائج سلبية، فهذا يعنى أن النتائج سلبية فى ذلك اليوم، هذا لا يعنى عدم انتشار الفيروس أثناء الليل، بل قد تصبح النتائج إيجابية فى اليوم التالى".
وأضافت: "عندما يكون لديك نتائج إيجابية، هذا لا يعنى التوقف عن أخذ الاحتياطات أو القيام بمخاطر"، وقالت إنه يجب على الشخص الذى تظهر عليه أعراض المرض أن يأخذ كل الاحتياطات لعدم نقل العدوى للآخرين لأن أمراض الجهاز التنفسى معدية.
White House coronavirus response coordinator Dr. Deborah Birx said that even if a person has a negative coronavirus test, “that means you’re negative that day” and they shouldn’t let up on taking precautions to prevent infection. https://t.co/nsVbh3tiKv pic.twitter.com/tC1yP9Ksx4— CNN (@CNN) March 14, 2020
ويتوافق رأى الطبيبة مع نتائج دراسة قام بها باحثون في الصين ووجدت أن المريض بكورونا قادر على نقل العدوى لغيره خلال خمسة أسابيع من بداية إصابته بالمرض.
وجمع الباحثون عينات من الجهاز التنفسى لمرضى من مدينة ووهان أصيبوا بعدوى فيروس كورونا المستجد، ووجدوا أن الفيروس قادر على "العيش" لمدة تصل حتى 37 يوما فى المسالك التنفسية للمرضى.
وتعتبر فترة الـ 37 يوما أطول بأكثر من ضعفى فترة الحجر الصحى المتعارف على أنها تستمر لمدة أسبوعين.
وقام فريق البحث الذي نشره موقع "ذي لانسيت" العلمى بإجراء الدراسة على 191 من مرضى تلقوا العلاج بمستشفيين في ووهان، بؤرة انتشار المرض الأولى.
واعتمد العلماء على السجلات الطبية الإلكترونية للأشخاص الذين تعاملوا معهم، شملت بيانات ديموغرافية ومخبرية.
وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد رصد الفريق وجود الـ "آر إن إيه" الخاص بالفيروس، والذي يحمل كافة معلوماته الجينية، بالعينات المأخوذة من المرضى لمدة بلغت في متوسطها 20 يوما منذ بداية إصابتهم.
وكانت الفترة الأقصر والتي تم رصدها لبقاء الفيروس معديا ثمانية أيام، بينما بلغت الأطول 37 يوما.
وبحسب الفريق، فإن الفترة الطويلة للتخلص من الفيروس تعزز خلق أسس منطقية لاستراتيجية عزل المرضى المصابين بالعدوى، وطرقا أمثل للتعامل مع الفيروسات مستقبلا.
أكد الرئيس الامريكى، دونالد ترامب، أن إعلان حالة الطوارئ يسهل مهمة مواجهة فيروس كورونا، ويمنح صلاحيات للمستشفيات، معلنًا توفير نصف مليون جهاز للكشف خلال الأسبوع القادم، مع وصول هذا الرقم لـ 5 مليون جهاز اختبار خلال شهر.
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