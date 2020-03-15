"ضوء البروج" يزين سماء مصر والوطن العربى ويرصد بالعين المجردة فى مشهد بديع

تعتبر الأسابيع القريبة من الاعتدال الربيعى من الأوقات المثالية لرؤية ضوء البروج فى سماء المساء، وحاليًا القمر غادر سماء بداية الليل، لذلك فإن الأسابيع المقبلة ستمثل الوقت المناسب لرؤيته فى كامل النصف الشمالى من الكرة الأرضية.



وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه بعد غروب الشمس، بحوالى الساعة يرصد بالعين المجردة بدون الحاجة لاستخدام معدات رصد خاصة من المناطق الصحراوية، وذلك لأن التلوث الضوئى داخل المدن يطمس الأضواء الطبيعية فى قبة السماء.



ونظرًا لأن ضوء البروج خافت، فإن من السهل على ضوء القمر القيام بطمسه، لذلك تعتبر الليالى بالقرب من وقوع القمر فى المحاق مثالية لرصده.



وبشكل عام تعتبر الفترة من أواخر فبراير وحتى أبريل - والتى تشمل الأسابيع قرب الاعتدال الربيعى فى النصف الشمالى للكرة الارضية من أفضل الأوقات فى السنة لرؤية ضوء البروج بعد حوالى 80 إلى 120 دقيقة من غروب الشمس، نظرًا لأن دائرة البروج تكون متعامدة تقريبًا مع الافق.



يمكن العثور على ضوء البروج بشكل ما يشبه مثلثًا مضيًا يمتد من الأفق الغربى باتجاه مجموعة نجوم الثور، ويمكن تمييز هذه المجموعة النجمية بسهولة بواسطة اثنان من علامتها المميزة نجم الدبران وعنقود نجوم الثريا، اللذان سيظهران فوق الأفق الغربى بمجرد بداية الليل .



ويرجع سبب حدوث ضوء البروج لانعكاس ضوء الشمس عن جزئيات الغبار الواقعة ما بين الكواكب وتدور حول الشمس فى الجزء الداخلى من نظامنا الشمسى.



جدير بالذكر بالنسبة للقاطنين فى النصف الجنوبى من الكرة الأرضية "جنوب خط الاستواء"، فإن شهر مارس يمثل توقيت رصد ضوء البروج فى سماء الصباح بالأفق الشرقى قبل ضوء الفجر.