صحة أسوان: استمرار المسح الحرارى للعاملين بالفنادق وحملات وتعقيم للمؤسسات

أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

تواصل مديرية الشئون الصحية بأسوان، مجهوداتها المكثفة فى كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، كما تواصل إجراء المسح الحرارى للعاملين بالفنادق.

كما تواصل المديرية، مجهوداتها المكثفة في كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا، حيث بدأت المديرية في تنظيم حملات تطهير وتعقيم لعدد من المساجد والكنائس ودورات المياه، بالإضافة لذلك تم المرور أيضا على عدد من الأماكن العامة وديوان عام المحافظة.

وأكد الدكتور نجيب نجيب، مدير الطب الوقائي بالإدارة الصحية بأسوان لـ"اليوم السابع"، أنه تم المسح الحراري لـ 50 عاملا بأحد الفنادق بمدينة أسوان، مضيفا أن فريق مشترك من مديرية الشئون الصحية بأسوان قام بعمل ندوات للتعريف بطرق الوقاية والعدوي والتعريف بمخاطر فيروس كورونا ‏بأحد فنادق أسوان، كما تم عمل ندوات عن التأمين الصحي الشامل وحملة التطعيم ضد الحصبة، وذلك بحضور عدد كبير من العاملين في المجال السياحي بمختلف فنادق محافظة أسوان.

في نفس السياق، وفى إطار التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس الكورونا من أجل حماية صحة وسلامة المواطنين، أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، توجيهاته لمديرية الصحة بتكثيف الحملات على محلات بيع العصائر والمرطبات وخاصة عصير القصب لمنع استخدامها زجاجات البلاستيك الغير صحية والأكواب الزجاجية التي يعاد استخدامها فى تعبئة وبيع العصير بشكل متكرر، على أن يقتصر بيع العصائر على الأكياس الشفافة والأكواب ذات الاستخدام الواحد، وذلك للحد من العدوى وانتشار الأمراض بشكل عام.

وأكد أن الوضع آمن تماماً بجميع أرجاء المحافظة، حيث لم يتم رصد أى حالة إيجابية من أبناء أسوان مصاب بمرض كورونا، فى حين يتم التعامل من وزارة الصحة بجدية وشفافية كاملة مع أى حالات اشتباه من الزائرين.

وشدد اللواء أشرف عطية، على تطبيق الإجراءات الوقائية على الدواوين الحكومية فى المحافظة والمديريات والهيئات والشركات من خلال تكثيف مرور أطقم طبية على العاملين الذين لديهم أعراض مشابهة لأعراض مرض كورونا، مع تعقيم وتطهير هذه المبانى على غرار ما تم فى الفنادق والبواخر السياحية والمواقع الأثرية والبازارات والعاديات وغيرها لتحقيق الحماية الكاملة للمواطنين من انتشار أى أمراض.

كما وجه بتكثيف التوعية داخل المواقع الحكومية طرق الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، من خلال توزيع الملصقات والإرشادات فى شكل بوسترات وغيرها لنشر ثقافة التعامل المعتدل مع الفيروس بعيداً عن الترويج للمعلومات الخاطئة والإشاعات المغرضة.