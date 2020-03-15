اليوم السابع
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شعبة المستوردين: مخزون السلع لدى التجار يكفى لمدة كبيرة ولا داعي للقلق

الأحد، 15 مارس 2020 01:17 م
شعبة المستوردين: مخزون السلع لدى التجار يكفى لمدة كبيرة ولا داعي للقلق المهندس متى بشاى عضو الشعبة العامة للمستوردين
كتب أحمد حمادة

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بشاي: الصين بدأت في التعافي من "كورونا" واستئناف الاستيراد قريبا

قال المهندس متي بشاي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن مخزون السلع جيد ويكفي الاستهلاك لمدة 3 شهور علي الأقل، رغم توقف بعض العمليات الاستيرادية تأثرا بفيروس كورونا الذي ظهر في الصينوانتشر في العديد من بلدان العالم.
 
ولفت النظر الي أنه قد توجد بعض الارتفاعات تتراوح بين 5 و10% نتيجة تأخر بعض الشحنات والبضائع المستوردة، لكن الوضع لم يصل الي مرحلة الخطر، مطالبا المواطنين والمستهلكين بشراء الاشياء والسلع التي يحتاجونها فقط، حتي لا يعطوا الفرصة للمستغلين وتجار الأزمات في استغلال حالة الخوف في رفع الاسعار وزيادتها نتيجة لزيادة الطلب عليها.
 
وكما طالب "بشاي" ايضا التجار بعدم استغلال الخوف لدي المستهلك وزيادة الاسعار، مؤكدا أنه حتي الآن لم يحدث أي نقص في أي سلعة خاصة من السلع الاستراتيجية .
 
وأشار إلي أن الصين بدأت في التعافي ومن المتوقع ان يتستأنف العمليات الاستيرادية خلال وقت قريب، وحول هرولة بعض المواطنين لتخزين السلع الغذائية، أكد "بشاي" أن الغرف التجارية سبق وأن أعلنت انها تجري اجتماعات مكثفة مع أصحاب السلاسل التجارية لتوفير سلع شهر رمضان بأسعار مخفضة، مما يحمل رسالة إيجابية للمستهلك أن السلع متوفرة ولا شيء يدعو للقلق.
 
وطالب عضو الشعبة العامة للمستوردين، الحكومة بتكثيف الرقابة علي الأسواق وضبط المتلاعبين، وتغليظ العقوبة عليهم.

الشعبة العامة للمستوردين

الاتحاد العام للغرف التجارية

الغرف التجارية

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