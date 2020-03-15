شركة "إيروفلوت" الروسية تعلق رحلاها لـ 16 وجهة بسبب "كورونا"

أ.ش.أ

أعلنت شركة الطيران الروسية "إيروفلوت"، اليوم الأحد، تعليق رحلاتها الجوية إلى 16 وجهة إضافية في أوروبا ووسط آسيا اعتبارًا من اليوم الأحد حتى أواخر أبريل المُقبل فى مسعى منها لمنع انتشار فيروس (كورونا).

وأوردت وكالة أنباء (تاس) الروسية، فى نسختها باللغة الإنجليزية، أن الشركة علقت رحلاتها إلى براج وميونيخ وسلانيك وبرشلونة وزيورخ وكوبنهاجن وأوسلو وكيشيناو وفيلينوس ووارسو وتالين وفيينا وطشقند وبخارى وسمرقند.

ومع ذلك سوف تستمر الشركة فى تنفيذ رحلات عودة من براج وميونيخ وزيورخ وكوبنهاجن وأوسلو وكيشيناو وفيلينوس ووارسو وتالين وفيينا؛ من أجل إعادة المواطنين الروس إلى وطنهم.

وسوف تستمر الشركة في تنظيم رحلات إلى بروكسل وبودابست وصوفيا ولندن وبرلين وأثينا ودبلن ومدريد وروما وريجا وامستردام ولشبونة وبوخارست وبلجراد وليوبلياناوهيلسنكي وزغرب وتيفات وجنيف وستوكهولم وباريس ولارناكا، كما ستستمر في تسيير رحلات إلى دول منظمة الأمن والتعاون فى أوروبا والولايات المتحدة والإمارات وإيران ومصر وتايلاند وفيتنام والهند وعدد من الدول الأخرى.

ويبدأ سريان قيود أخرى على خلفية فيروس كورونا اعتبارًا من غد 16 مارس إذ ستنظم الشركات رحلات طيران فقط إلى عواصم الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى، إلى لندن وجنيف وأوسلو من مطار شيريميتيفو في روسيا.

وقد أبلغت وكالة النقل الجوى الروسية بالفعل شركات الطيران بهذه القيود، وسيسمح فقط لشركات الطيران بتنفيذ رحلات مستأجرة من المدن الأوروبية لإعادة مواطنيها.

يشار إلى أنه في ظل انتشار الفيروس المستجد خلال الشهر والنصف الماضيين، تم فرض قيود على الرحلات الجوية إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيران، وتقلل شركات النقل الجوي من عدد الرحلات إلى وجهات معينة بسبب تراجع الطلب أو قرار السلطات بحظر الدخول.