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شاهد.. صورة نتائج فحوص ترامب حول كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 02:05 ص
شاهد.. صورة نتائج فحوص ترامب حول كورونا ترامب
كتب محسن البديوى

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قال طبيب الرئيس الأمريكى دونالد ترمب، إن نتائج فحوص الرئيس حول كورونا جاءت سلبية.

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وبعد طول جدل وشائعات حول إصابة ترامب بفيروس كورونا، حسم ترامب الأمر بإعلانه خلال مؤتمر صحفى خضوعَه لفحوصات طبية تأتى ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وذكر ترامب، أن عدد وفيات كورونا فى أمريكا بلغ 50 شخصًا، معربًا عن أمله ألا تزداد الوفيات، وحمّل الصين مسئولية انتشار الفيروس.

وكشف الرئيس الأمريكي عن خضوعه لفحص كورونا، وذكر أنه اعتاد على المصافحة، وأنه سيحاول تجنبها مستقبلاً، معلنًا تخصيص نحو 4 مليارات دولار لمواجهة فيروس كوورنا، وتحدث عن توافر 50 مليار دولار ضمن خطة الطوارئ.

وأثنى على التعاون بين الحزبين الجمهورى والديمقراطى فى الكونجرس فيما يخص حزمة تشريعية لمواجهة آثار كورونا.

وأشار إلى توفير فحص كورونا مجانًا لمن يحتاجه وستتحمل الحكومة الفيدرالية تكلفته.


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