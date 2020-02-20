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الخميس، 20 فبراير 2020 10:06 م
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

كيف تتقبل شكل جسمك وتحسن حالتك النفسية؟

الخميس، 20 فبراير 2020 10:00 م
كيف تتقبل شكل جسمك وتحسن حالتك النفسية؟ صحة الجسم
فاطمة ياسر

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ما هي أفضل الطرق الصحية التي تساعدك في تقبل جسمك أيا كان حجمه؟، وهل كل العادات التي تقوم بها يوميا صحية أم لا؟ خلال  هذا التقرير سنتعرف على أفضل الطرق الصحية لتحسين صورة جسمك، وذلك وفقا لموقع "the healthy".

أكد التقرير، أن الأشخاص الذين ينظرون لأنفسهم أمام المرآة ويركزون في كل مشكلة أو مظهر غير جيد يظهر في الجسم ويقنعون أنفسهم أن هذا الأمر صعب التخلص منه يصابون بالإحباط الشديد، وهذا يؤثر بشكل سلبي علي صحتهم العقلية.

وأضاف التقرير، أن التأمل من الحيل الجيدة التي تساعد في الحصول علي جسم رشيق ومشدود وخالي من العيوب، وكذلك تقبل شكله،  فالقيام بإجراء جلسة يوميا للتأمل تشعرك بالرضا النفسي، والراحة، وعدم الشعور بالضجيج النفسي، الذي يزيد من فرص تعرضك للتوتر والقلق.

فعندما يرغب  الناس في تحسين شعورهم تجاه أجسادهم، فإنهم غالباً ما يركزون على ممارسة الحركة  أكثر وعدم قضاء بعض الوقت في الاسترخاء والتأمل، ولكن وفقًا لدراسة نشرت عام 2015 في مجلة ميندنسيس، فإن العثور على سلامك الداخلي قد يساعد في التخلص من مشاعر عدم الرضا عن الجسم.

وأكد التقرير،  ان الحديث السلبي عن النفس يمكن أن يكون له تأثير ضار على ثقتك ومزاجك، ولذا عليك الاهتمام بكيفية تواصلك مع النفس، وذكر الأمثلة الإيجابية طوال اليوم وتجنب السلبية، فأنت بهذه الطريقة تعطي الجسم بعض الرسائل التي تساعد في التحسن والظهور بمظهر جيد.

وأشار التقرير، أن القيام بممارسة الرياضة يوميا تعد من الحيل الجيدة التي تساهم بشكل كبير في الحصول علي جسم جيد، ولذا عليك القيام بتدريبات القوة، فهي تقوي التركيز لديك، وأيضا تعمل علي شد الجسم.

 


صحة الجسم

الحصول علي جسم صحي

افضل الطرق للحصول علي جسم صحي

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