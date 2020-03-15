سقوط تشكيل عصابى وبحوزته كمية من الهيروين وأسلحة نارية بالبحيرة

كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

نجحت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، في إلقاء القبض على تشكيل عصابى يضم 4 مسجلين خطر وبحوزتهم 103 جرامات من الهيروين بقصد الاتجار.

وأكدت تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن البحيرة قيام 4 من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة لهم معلومات جنائية مسجلة، مقيمين بدائرة مركز شرطة دمنهور بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي فى الإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة مركز شرطة دمنهور مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم ضبطهم حال مزاولتهم نشاطهم الإجرامي بإحدى الأراضي الزراعية، وبحوزتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت (103 جرامات)، بندقية آلية وبخزينتها عدد (11) طلقة نارية، وفردين خرطوش، سلاح أبيض، مبلغ مالى، هاتف محمول.

وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة لاستخدامها فى الدفاع عن نشاطهم الإجرامي، والمبلغ المالى من متحصلات البيع، والهاتف للاتصال بعملائهم، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها:

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التى تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.

أما تعاطى المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصرى، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.