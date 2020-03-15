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زيادة عكارة النيل تتسبب فى قطع المياه عن مدينة نصر ومناطق أخرى بالقاهرة

الأحد، 15 مارس 2020 11:53 م
زيادة عكارة النيل تتسبب فى قطع المياه عن مدينة نصر ومناطق أخرى بالقاهرة مياه النيل
كتب أحمد حسن

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أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، قطع المياه عن مدينة نصر وزهراء مدينه نصر ومنشأة ناصر ومنطقة السبعين فدان ومنطقة المعراج، نظرا لزيادة العكارة في مياه النيل بمعدلات غير مسبوقة الأمر الذي سيؤدى إلى توقف محطة مياه الفسطاط لمدة 3 ساعات ابتداء من الساعة 12 صباح يوم الاثنين الموافق 16 مارس 2020 وحتى الساعة 3 فجراً وذلك لضمان ضخ المياه للمواطنين بالجودة المطلوبة، لافتة إلى أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
 
كانت شركة مياه القاهرة قد أعلنت عن قطع المياه عن نحو 10 مناطق بالقاهرة وهي " طره البلد – طره الاسمنت -كوتسيكا ) – المعصرة – حدائق حلوان – عين حلوان – وادى حوف - حلوان – التبين – مدينة 15 مايو )  لمدة 6 ساعات ، وذلك اعتباراً من الساعة 12.30 ظهر اليوم الاحد وحتى الساعة 6.30 مساء اليوم، نظراً لزيادة العكارة بمياه النيل ووجود مشاكل بالصرف بجنوب القاهرة .
 
وأوضحت الشركة أنه سيتم توفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 .
 
ومن ناحية أخرى، حصلت شركة مياه الشرب بالقاهرة متمثلة فى "قطاع الإعلام وخدمة العملاء" على شهادة‪ "ISO 9001-2015" ‬ فى جودة الخدمات التى تقدمها الشركة فى مجالات الخط الساخن وخدمة العملاء والعلاقات العامة والإعلام‪.‬‬‬‬‬‬‬
 
وقال المهندس مصطفى الشيمى، رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب للشركة، إن شركة مياه الشرب بالقاهرة ليست حديثة العهد فى هذا الشأن، مضيفا أن الشركة قد حصلت على العديد من شهادات ادارات الجودة‪ TSM ‬للمجالات الهندسية والفنية بالعديد من محطات إنتاج مياه الشرب التابعة للشركة‪.‬‬‬‬‬‬‬
 
وأكد رئيس شركة مياه القاهرة أن الشركة تسعى لإعداد كافة القطاعات بها لإدخال منظومة الجودة وتهيئتها للحصول على اعتماد الجودة كل فى تخصصه، وأن الهدف الأساسى من تطوير منظومة العمل بالشركة هو تقديم خدمات متميزة لجميع عملاء الشركة‪.‬‬‬

انقطاع المياه

شركه مياه القاهره

محافظه القاهره

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