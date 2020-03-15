رئيس وزراء لبنان يعلن الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء كورونا

رويترز

أعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، حالة الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة.

فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا

وجاء البيان كالتالى:

حضرة الزميلات والزملاء الكرام والسادة أصحاب شركات الإنتاج والتليفزيونات والاستدويوهات العاملة في لبنان وكل من يتعاطى الأعمال الفنية من قريب ومن بعيد، ونظرا للاوضاع الصحية السائدة في البلد، وفى ظل تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الجميع

قرر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، تعليق جميع الاعمال الفنية وذلك لمدة عشرة أيام تنتهى فى 23 من شهر مارس الجارى.