اليوم السابع
Ads
الإثنين، 16 مارس 2020 03:58 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيس وزراء لبنان يعلن الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 09:17 م
رئيس وزراء لبنان يعلن الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء كورونا حسان دياب رئيس الوزراء اللبنانى
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس وزراء لبنان حسان دياب، حالة الطوارئ الصحية حتى 29 مارس لاحتواء فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات المعنية فى دولة لبنان عن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا داخل البلاد إلى 99 حالة.

فيما أصدر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان برئاسة المخرج صبحى سيف الدين، بيانا يفيد تعليق جميع الأعمال الفنية لمدة 10 أيام، لاتخاذ إجراءات احترازية في مواجهة فيروس كورونا

وجاء البيان كالتالى:

حضرة الزميلات والزملاء الكرام والسادة أصحاب شركات الإنتاج والتليفزيونات والاستدويوهات العاملة في لبنان وكل من يتعاطى الأعمال الفنية من قريب ومن بعيد، ونظرا للاوضاع الصحية السائدة في البلد، وفى ظل تفشى فيروس كورونا، وحفاظا على سلامة الجميع

قرر مجلس إدارة نقابة الفنيين السينمائيين في لبنان، تعليق جميع الاعمال الفنية وذلك لمدة عشرة أيام تنتهى فى 23 من شهر مارس الجارى.


لبنان

كورونا

فيروس كورونا

وزراء لبنان

تفشى كورونا

طوارئ صحيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس لبنان: على الجميع مواصلة العمل من المنزل

الأحد، 15 مارس 2020 04:34 م

مجلس الدفاع فى لبنان يعلن التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا

الأحد، 15 مارس 2020 04:20 م

ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا فى لبنان إلى 99 حالة

الأحد، 15 مارس 2020 12:42 م

مقالات صحف الخليج.. راجح الخورى يتحدث عن لبنان وإصابتها بالإفلاس الصحى بعد الاقتصادى.. أيمن سمير يسلط الضوء على أكاذيب أردوغان وأكاذيبه بشأن اللاجئين.. خليل حسين يحلل تداعيات فيروس كورونا الجيوسياسية

الأحد، 15 مارس 2020 10:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
"السياحة الثقافية": فنادق الأقصر وأسوان العائمة مؤمنة والحركة السياحية منتظمة

"السياحة الثقافية": فنادق الأقصر وأسوان العائمة مؤمنة والحركة السياحية منتظمة

"التموين": صرف 70% من المقررات التموينية عن شهر مارس حتى الآن

"التموين": صرف 70% من المقررات التموينية عن شهر مارس حتى الآن

الكنيسة تحيى الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة باحتفالية مغلقة بسبب كورونا

الكنيسة تحيى الذكرى الثامنة لوفاة البابا شنودة باحتفالية مغلقة بسبب كورونا

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

لجنة الفتوى بالأزهر توضح حكم الصلاة منفردا خلف الإمام

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

إخوانى سابق يكشف مخطط الجماعة الإرهابية لترويج الأكاذيب حول "كورونا" بمصر

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

صيادلة القاهرة تعتمد البالطو الأبيض بـ"لوجو النقابة" زى موحد فى الصيدليات

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

المطاعم السياحية: تكثيف التطهير للأدوات والأسطح والحمامات عقب كل وفد سياحى

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

ما هى أفضل طريقة لإنقاذ الأخرين من فيروس كورونا؟.. تامر حسنى يجيب (فيديو)

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

"على خطى الطليان".. شاهد إيرانيين يغنون من شرفات المنازل لمواجهة كورونا

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

وزارة الصحة تعلن ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لـ 126 حالة وشفاء 26 آخرين

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأحد

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

اليوم السابع.. السيسى: مصر دائما داعمة للسودان

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة