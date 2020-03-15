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رئيس لجنة أفريقيا: أسعار الغاز للمصانع مرتفعة ولابد من تدخل الحكومة لخفضها

الأحد، 15 مارس 2020 08:14 م
رئيس لجنة أفريقيا: أسعار الغاز للمصانع مرتفعة ولابد من تدخل الحكومة لخفضها الدكتور شريف الجبلى
كتب إسلام سعيد

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قال شريف الجبلى رئيس لجنة أفريقيا فى اتحاد الصناعات، إنه يمكن نمو صادرات مصر إلى أفريقيا إلى 30 مليار دولار سنويًا شرط التعامل مع هذا الملف بكل جدية، والعمل بقوة لتقوية التواجد المصرى فى الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن اتفاق التجارة الحرة القارية ستساهم فى زيادة الصادرات.

 

 

وأضافت خلال ندوة مجلس الأعمال المصرى الكندى، المنعقدة مساء اليوم الأحد، بأحد فنادق القاهرة، تحت عنوان "مستقبل التجارة والصناعة فى ظل التحديات الراهنة"، أن الصناعة تحتاج قرار عاجل بشأن خفض أسعار الغاز للمصانع وذلك لأن متوسط السعر عالميًا 2 إلى 3 دولار وهنا فى مصر أكثر من 5 دولارات وهو ما يجب على الحكومة التدخل للتعامل مع هذا الملف.

 

وكانت الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أكدت أن الوزارة تسعى خلال المرحلة الحالية إلى تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات المتاحة بأفرع الهيئات المختلفة بمختلف المحافظات والمناطق الصناعية لضمان تقديم خدمات متميزة لمجتمع الأعمال وتحقيق التكامل فيما بين تلك الفروع ومراكزها الرئيسية، مشيرةً إلى أنه سيتم التنسيق مع المحافظين والجهات المعنية لتوفير المقرات اللائقة والمناسبة بالمحافظات بهدف تنفيذ توجه الوزارة نحو تطبيق اللامركزية الأمر الذى ييسر الإجراءات على المستثمرين فى أماكن تواجدهم دون الحاجة إلى الذهاب إلى المراكز الرئيسية للهيئات للحصول على الخدمة.

 


أسعار الغاز

غاز المصانع

أسعار الغاز للمصانع

الصناعة

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