دول الخليج تعزز تدابير مواجهة كورونا لتشمل البورصات والشحن البحرى وصالات الألعاب

رويترز

وسعت دول الخليج العربية اليوم الأحد نطاق تدابيرها لاحتواء فيروس كورونا وحظرت سلطنة عمان عمليات التعامل فى البحر مع السفن الإيرانية وأغلقت بورصة أبوظبى قاعات التداول فى حين أغلقت دبى دور السينما وصالات التمرينات الرياضية وصالات ألعاب الفيديو.

وخضع المواطنون والمقيمون فى الكويت، التى قيدت حركة الناس فعليا يوم الخميس، لقياس درجة حرارة أجسامهم قبل دخول البنوك التى اصطفت فيها طوابير طويلة اليوم الأحد بعد أن قلصت الدولة عدد الفروع العاملة.

وتم توزيع أقنعة وقفازات طبية على الواقفين فى الطوابير.

واتخذت الكويت والسعودية أشد الإجراءات صرامة بين دول مجلس التعاون الخليجى التى سجلت ما إجماليه 870 إصابة بالفيروس دون أن تحدث فيها حالات وفاة، وذلك بإيقاف رحلات الركاب الدولية.

أما الإمارات فقد علقت إصدار تأشيرات الدخول الجديدة اعتبارا من 17 مارس بينما قيدت قطر إصدار التأشيرات.

وعرضت الكويت، التى بدأت تنفيذ حظر على الرحلات الدولية يوم 13 مارس، على مواطنيها العالقين فى مطار هيثرو بلندن سداد مصاريف الإقامة بفندق المطار وثلاث وجبات يوميا وذلك وفق ما ورد فى بيان من السفارة اطلعت عليه رويترز.

وقال أمريكى يقيم فى العاصمة السعودية الرياض إن والديه قطعا زيارتهما للمملكة وسافرا مساء يوم السبت قبل سريان تعليق الرحلات الجوية اليوم الأحد.

وقال لرويترز "أنا سعيد بسفرهما رغم أن ذلك يعنى بقاءهما 24 ساعة فى فندق المطار فى دبي. هذا أفضل بالتأكيد من بقائهما هنا أسابيع نظرا لسنهما ومشاكلهما الصحية".

وسجلت السعودية، التى أغلقت منطقة القطيف الشرقية حيث ظهرت إصابات عديدة، 103 حالات إصابة بالفيروس.

وأوضحت رسائل بالبريد الإلكترونى اطلعت عليها رويترز أن حالة إصابة ظهرت فى كل مجمع من مجمعين سكنيين فى الرياض يقيم فيهما مئات الوافدين.

ولم ترد وزارة الصحة السعودية على طلب للتعليق ولم يتضح ما إذا كانت هاتان الحالتان ضمن العدد الإجمالى للمصابين فى المملكة.

وتم الربط بين العديد من حالات الإصابة بالفيروس فى منطقة الخليج بين السفر إلى إيران التى أصبحت مركزا للمرض فى الشرق الأوسط.

وقال الرئيس الإيرانى حسن روحانى اليوم الأحد إن الحكومة ليس لديها خطط لعزل مدن إيرانية بسبب انتشار الفيروس ونقل التلفزيون عنه قوله إنه لا يوجد نقص فى السلع بالمتاجر.

وقالت وكالة الأنباء العمانية إن سلطنة عمان طلبت من المراكب المكشوفةأن تتوقع على الفور عن التعامل فى البحر عبر السفن مع المراكب الإيرانية.

وفى الإمارات انضمت دبي، التى تعد مركزا إقليميا للسياحة والأعمال، إلى بقية الإمارات فى إغلاق دور السينما وصالات ألعاب الفيديو والتمرينات الرياضية.

وقالت القرية العالمية، التى تعد سوقا للترفيه والتسوق وتعمل من نوفمبر إلى مارس من كل عام، إنها ستغلق أبوابها قبل الموعد المعتاد.

وأغلقت أبوظبى عاصمة الإمارات الشواطيء والحدائق العامة.

وقالت بورصة أبوظبى للأوراق المالية اليوم الأحد إنها ستغلق كل قاعات التداول حتى إشعار آخر وذلك بعد يوم من إعلان بورصة الكويت أنها ستفعل ذلك.