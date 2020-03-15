حملات أمنية لتعليق أماكن الأنشطة التعليمية ومراكز الدروس الخصوصية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ، إنه فى إطار التعاون والتنسيق القائم مع اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية ، فقد تم بدأ تنفيذ حملات للتأكد من تعليق كافه أماكن الأنشطه التعليمية ، والتى تشمل سناتر الدروس الخصوصية بكافه مراحل التعليم بنطاق المحافظة ، وذلك خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات ، وإتخاذ كافه الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين .

وقد أكد محافظ الدقهلية ، أن ذلك يأتى فى إطار الإجراءات الاحترازية التى إتخذتها الدوله لمجابهة فيروس كورونا المستجد ، وفى إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتعليق الدراسه بالمدارس والجامعات لمده إسبوعين بدأت من اليوم الاحد الموافق 2020 / 3/15 ، وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين والتلاميذ والطلاب بالمدارس والجامعات على مستوى الجمهورية .

وقد أعلن محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا ، بمحافظة الدقهلية، منع إقامة الإسواق الإسبوعيه بالقرى التابعة لدائرة المركز ، اعتبارا من اليوم ولمدة إسبوعين، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا .

وقد شهدت اليوم عدد من المدن والمصالح الحكومية بمحافظة الدقهلية، عدد من الإجراءات الاحترازية، وقامت برش المكاتب الحكومية و تطهيره ، وذلك من أجل حماية المواطنين .

كما قامت ادارة بلقاس البيطرية بالدقهلية، بمرافقة مدير عام الوقاية، و تقديم كافة التعاون لخدمة المجتمع وحمايته من فيروس كورونا من خلال تطبيق قواعد الأمان الحيوى، وتم اجراء عملية التطهير فى مستشفى بلقاس العام، وقسم شرطة بلقاس وبعض المنشآت المزدحمة بالمواطنين .

وبمركز شربين قامت إدارة شربين البيطرية ، بقيادة الدكتور مرشد سماحة مدير الإدارة بشن حملة تطهير على المنشآت الحكومية من خلال فريق الأمان الحيوى ، وتم تطهير محمة شربين، وعدد من الأماكن الحيوية التى يتردد عليه المواطنين،وفى نبروة تم اجراء عملية تطهير لبعض المنشآت الحيوية، وتم تطهير مرفق الإسعاف والمطافى وبعض الأماكن التى به تردد كبير من المواطنين .