حمديتى: السودان سيكون وسيطا للوصول إلى اتفاق حول سد النهضة

كتب سمير حسنى

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق محمد حمدان دقلو "حمديتي"، إن العلاقات مع مصر أزلية وأخوية وننظر لها على أنها تاريخية ولا مفر منها، مضيفا: "نقلنا للرئيس عبدالفتاح السيسي تحيات مجلس السيادة السوادنى وأعضاء المجلس".

وردا على سؤال حول الجهود التى تبذلها السودان فى ملف سد النهضة، قال حمديتى فى لقاء على قناة اكسترا نيوز: "السودان جزء من سد النهضة وستكون وسيط بين الأشقاء للوصول إلى اتفاق، هناك تفاوض منذ زمن طويل وسلمنا الملف لرئيس مجلس الوزراء وإن شاء الله لا ضرر ولا ضرار فى أطراف سد النهضة".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أكد أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة.

من جانبه، أشاد حميدتي بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به.

كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من قبل مصر.