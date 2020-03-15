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حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين في السلام

الأحد، 15 مارس 2020 09:22 م
حبس تشكيل عصابي بتهمة انتحال صفة رجال شرطة للنصب على المواطنين في السلام حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار أحمد عز، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، بحبس 14 متهم 4 أيام على ذمة التحقيق، وذلك بتهمة تكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي الاتجار في العملات الأجنبية لتحقيق أرباح غير مشروعة خارج السوق المصرفى، والاستيلاء على أموال الضحايا بإيهامهم أنهم رجال شرطة .

 

وكان رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير الأمن، ألقوا القبض على 14 شخصا كونوا تشكيل عصابي بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب " انتحال صفة رجال الشرطة " بالسلام.

 

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة السلام أول لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، اشتبهت في سيارة أجرة "ميكروباص، بدون لوحات معدنية" أمكن إستيقافها وضبط مستقليها ،؟ وتبين أنهم 10 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية" وذلك أثناء استقلالهم السيارة "قيادة أحدهم" ، حيث عثر بحوزتهم (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - هاتفي محمول "مجهولين المصدر").

 

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب حوادث سرقات متعلقات المواطنين، بأسلوب "انتحال صفة رجال شرطة"، بالاشتراك مع 4 أشخاص آخرين "اثنان منهم لهم معلومات جنائية".

 

وعقب إيهام ضحاياهم، بقدرتهم على تغيير العملة المصرية بعملة الدولار الأمريكي بسعر أقل من السوق المصرفي، وأضافوا بأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم والهاتفان من متحصلات واقعة سرقة بذات الاسلوب.

 

وأمكن التوصل للمجني عليهما، وباستدعائهما قررا بسابقة تعرفهما على اثنين من المتهمين لرغبتهما فى تغيير مبلغ مالي بالعملة المحلية إلى عملة أجنبية، وأثناء ذلك فوجئا بحضور باقي المتهمين مُستقلين السيارة المشار إليها، وادعوا بأنهم رجال شرطة واستولوا منهما على المبلغ المالي، وسيارة "ملك شقيق أحد المجنى عليهما" ولاذوا بالفرار.

 

وبمواجهة المتهمين المضبوطين بما جاء بأقوال المجني عليهما أيدوها، وأضافوا بأن السيارة وباقي المبلغ المالي المستولى عليهم بحوزة المتهمين الهاربين.

حيث تم ضبط باقي المتهمين الهارب بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريتي أمن (الجيزة، سوهاج) كما تم ضبط السيارة المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 


اعترافات المتهمين

تشكيل عصابى

تجارة العملة

السوق المصرفي

قسم السلام

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