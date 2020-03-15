تفاديا لكورونا..قادة الإمارات يلقون التحية عن بعد.. فيديو وصور

وكالات

التقى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبى، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة فى دبى، وناقشا بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولى عهد دبى القضايا الوطنية ذات الصلة بتوفير كافة مقومات الحياة الكريمة للمواطنين فى جميع أرجاء الوطن و الإجراءات المتبعة من أجل تحصين مجتمع الإمارات عموما بالرعاية الصحية و سلامة العيش و الإستقرار الاجتماعي والصحي لجميع شرائح وفئات المجتمع.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن نائب رئيس الدولة وولى عهد أبو ظبى أشادا بجهود ومتابعة الجهات المعنية في الدولة واللجان الوطنية المتخصصة بمواجهة الأزمات المحلية وتأمين جميع المتطلبات ووسائل حماية المجتمع من الأمراض والأوبئة وغيرها.





وأكدا حرص قيادة دولة الإمارات وحكومتها ومؤسساتها الوطنية على دولتنا ومجتمعنا خاصة فيما يتعلق بالصحة العامة وسلامة المواطنين والمقيمين.

حضر اللقاء الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة و الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي للإعلام إلى جانب عدد من المسؤولين والمرافقين.



