ترامب: لا داع للهلع والخوف ولا حاجة لتخزين المواد الغذائية

كتب محمد شرقاوى

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن خفض سعر الفائدة يجعله سعيدا، ولا داعى للهلع والخوف ولا داعى لتخزين المواد الغذائية، ونرجو عدم الإفراط فى المشتريات بسبب كورونا.

وأضاف ترامب، خلال مؤتمر صحفى، بشأن تطورات فيروس، أنه أجرى سلسة اتصالات مع مجموعة من شركات الأغذية الكبرى من أجل تأمين كامل السلع للأمريكيين، وسنعمل قصارى جهدنا لضمان استمرار الإمدادات الغذائية في الولايات المتحدة. وتابع ترامب أن المتاجر والمحال ستظل مفتوحة.

وكان ترامب قال إن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نظام مالى قوى، وعملت بكل جهد من أجل مواجهة فيروس كورونا، متابعًا: "دولتنا فى وضع اقتصادى أفضل".

وأضاف "ترامب"، قائلًا: "أمريكا لديها نظام مالى قوى ومع كل الأشياء التى فعلنها كان كل شيء رائع ويسير بشكل جيد.. ويجب أن يتحرك الاحتياطى الفيدرالى بشكل أفضل.. خضعت للفحص أمس والنتيجة ربما تكون بعد يوم أو يومين".

شائعات كثيرة طالت الرئيس الأمريكى دونالد ترامب مؤخرا، حول حقيقة إصابته بفيروس كورونا العالمى، السبب فيها كم الشخصيات المصابة التى صافحها الرئيس الأمريكي. الأيام الماضية أعلن طبيب البيت الأبيض أن ترامب خالط مسئولا مطلع الأسبوع الماضى تبين أنه مصاب كورونا، وكذلك تناول ترامب العشاء الأسبوع الماضى مع مجموعة ضمت وزير الاتصالات البرازيلى المصاب بالفيروس.