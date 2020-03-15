تجديد حبس راكب حاول تهريب أقراص الترامادول وقطع أثرية فى المطار

كتب عبد الله محمود

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس راكب حاول تهريب كمية من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات و 6 عملات ذهبية فى مطار القاهرة، 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكلفت بإرسال المضبوطات إلى المعمل الكيماوى لتحليلها وفحصها وإعداد تقرير مفصل بها، كما أمرت بتشكيل لجنة أثرية لمعاينة القطع وتحديد أثريتها من عدمه، كما كلفت بسرعة إجراء تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وقالت مصادر جمركية بالمطار: إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة مصر للطيران القادمة من باريس اشتبه هاني محمود أحمد مأمور اللجنة الجمركية، في أحد الركاب، وتم تكليف أحمد عمر كحك رئيس القسم المشرف على صالة الوصول بمبنى الركاب رقم 3، ومصطفى مرسي مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب علي جهاز الفحص بالأشعة "X_Ray"، وتلاحظ له وجود عبوات تكرارية.

وأضافت المصادر أنه تم تكليف محمد عبد الباقي محمد مأمور الجمرك، بتفتيش حقائب الراكب، وعثر على كميات من شرائط عقار الترامادول المخدر مخفاة داخل عبوتي غذاء ملكات النحل وعلاج للمعدة، بالإضافة إلى العثور على كمية أخرى مخبأة داخل حذاء بإحدى الحقائب، كما عثر على 6 عملات ذهبية داخل مناديل ورقية مخبأة داخل جوانتى أسفل ملابس الراكب بالحقيقة.

وأشارت المصادر إلى أنه بعرض الأمر على الدكتور ماجد موسى مدير الجمرك، قام باستدعاء مسئولى الوحدة الأثرية بمبنى الركاب رقم 3 برئاسة شيرين رمضان أحمد مدير الوحدة، وتم التأكيد على أن 5 من العملات أثرية وتنتمي للعصر البيزنطى.

وأمر ماجد موسى مدير الجمرك، بتحرير محضر ضبط جمركي ضد الراكب بعد العرض على جمال عبد الفتاح المدير العام والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى الذى أحال الراكب والمضبوطات للنيابة المختصة للتحقيق.