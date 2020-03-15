اليوم السابع
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المجلس القومى للمرأة يعلق كافة الأنشطة والفعاليات بالمحافظات لمدة أسبوعين

الأحد، 15 مارس 2020 04:15 م
المجلس القومى للمرأة يعلق كافة الأنشطة والفعاليات بالمحافظات لمدة أسبوعين الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأه
كتب محمود راغب

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أعلن المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي تعليق كافة الأنشطة والفعاليات في جميع فروع المجلس بمختلف محافظات الجمهورية اعتباراً من  اليوم ولمدة أسبوعين .
 
 يأتى ذلك  تماشياً مع قرار الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتعليق جميع الفعاليات التى تتضمن أى تجمعات كبيرة من المواطنين، أو تلك التى تتضمن انتقال المواطنين بين المحافظات بتجمعات كبيرة، لحين إشعار آخر، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها الحكومة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد".
 
ويواصل مكتب شكاوي المرأة عمله وتلقي شكاوي السيدات من خلال المقابلة الشخصية بفروعه بالمحافظات وعبر الخط المختصر 15115 .
 
وكان المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى ، وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى المرأة المصرية فى جميع قرى ونجوع محافظات مصر بمناسبة الإحتفال بيوم المرأة المصرية والذى يوافق 16 مارس من كل عام.    
  
ووجهت الدكتورة مايا مرسى تحية تقدير واحترام الى كل امرأة مصرية "بنات وسيدات النيل، وصانعات السعادة والنماء، ضمير الأمة وأيقونة النجاح وعظيمات مصر"كما وصفهن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.
  
وفى يوم المرأة المصرية الذى يوافق ذكرى خروج المرأة  وقيادتها مظاهرات نسائية فى ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن ، وسقوط عدداً من الشهيدات ، يؤكد المجلس أن المرأة تجنى الآن ثمار هذا التاريخ الطويل والمشرف من النضال، حيث تعيش المرأة حالياً عصرها الذهبى فى ظل وجود إرادة سياسية حكيمة مستنيرة مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع.
 
 
 

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فيروس كورونا

اخبار مصرية

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