اليوم السابع
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الكنيسة الإنجيلية تشكل فريق لدعم وإغاثة المتضررين بمنطقة الزرايب بـ15 مايو

الأحد، 15 مارس 2020 04:00 ص
الكنيسة الإنجيلية تشكل فريق لدعم وإغاثة المتضررين بمنطقة الزرايب بـ15 مايو يوسف إدوارد مدير مكتب الإعلام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر
سارة علام

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قال يوسف إدوارد، مدير مكتب الإعلام لرئاسة الطائفة الإنجيلية بمصر، أن الطائفة شكلت فريق من الكنائس المعمدانية لدعم وإغاثة المتضررين من الطقس السيئ بمنطقة الزرايب في 15 مايو، وأضاف: نصلي أن يمنح الله التعزية والصبر لذويهم. وأن يمد يديه بالشفاء لكل المصابين المتضررين جراء سوء الأحوال الجوية بجميع أنحاء الجمهورية، ونصلي أن يحفظ مصر وأهلها في أمن وسلام.
 
شهدت مدينة 15 مايو حادثاً مأسوياً بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث فقد 7 أشخاص حياتهم، جراء انهيار منازل شبيه بـ"العشش" بالمنطقة، بسبب السقوط المتزايد للمياه لفترات طويلة، حيث لم تستطيع هذه المنازل البسيطة الصمود أمامها مما أدى لانهيارها.
 
كان القس إبرام ميخائيل وكيل إيبراشية حلوان و15 مايو، قد أكد إن الكنيسة بمنطقة الزرايب فتحت أبوابها لاستقبال ضحايا حادث انهيار العشش بسبب السيول، مشيرًا إلى أن الكنيسة تقدم للمصابين والضحايا الطعام والإيواء.
 
القس إبرام لـ "ليوم السابع"، إن الكنيسة بيت من بيوت الله يقوم بدوره الاجتماعى والوطنى فى الكوارث والأزمات الإنسانية، وهو ما حدث أمس فى أزمة العاصفة والطقس السئ، حتى إن الكنيسة استقبلت عشرات المشردين، ومن لا مأوى لهم، ومازالت تقدم تلك الخدمات لكل المحتاجين دون تمييز.
 
وقال مصدر أمنى، إن انهيار مجرى السيل أدى الى غرق 3 عشش بمنطقة الزرايب فى 15 مايو، وانتقل رجال الحماية المدنية بالقاهرة، وتم استخراج 5 جثث لأشخاص فى بداية الأمر، ثم تم انتشال جثتين.
 
وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغا من شرطة النجدة، يفيد بإنهيار مجرى سيل على عدة عشش  بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، وتم الدفع  بوحدات من قوات الإنقاذ إلى مكان الواقعة، وتم فرض كردون أمني بمحيط العشش المنهارة لحماية سلامة السكان، وإخلاء السكان من العقارات المجاورة.
 
وباشرت نيابة حلوان الكلية برئاسة المستشار أحمد ربيع الشيمى المحامى العام للنيابات، التحقيق فى واقعة انهيار الـ"عشش" بمنطقة الزرايب ، حيث انتقل فريق من النيابة إلى مكان الحادث للمعاينة، حيث تبين أن المنازل المنهارة عبارة عن عشش.
 
 

الزرايب

الكنيسة الإنجيلية

اغاثة عشش الزرايب

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