اليوم السابع
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الشرطة تخلى محيط لجنة انتخابات المحامين من أنصار المرشحين

الأحد، 15 مارس 2020 10:33 م
الشرطة تخلى محيط لجنة انتخابات المحامين من أنصار المرشحين
كتب محمد السيد - تصوير حسن محمد

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أخلى رجال الشرطة محيط اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين، من أنصار المرشحين لمنصب النقيب وذلك بعد تهديد اللجنة بالامتناع عن ممارسة دورها فى فرز النتيجة، وذلك بعد اقتحام مقرها من قبل بعض أنصار المرشحين لمنصب نقيب المحامين

وواصلت اللجنة المشرفة على الانتخابات فى جمع فرز أصوات المرشحين بعد تعليق عملها خلال المشادات بين أنصار المرشحين.

يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.

وكانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات.

وأضافت النقابة أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتخابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة :"بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففى النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفى بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة".

مشادات بين أنصار سامح عاشور ورجائى عطية بمقر نقابة المحامين (1)
 

 

مشادات بين أنصار سامح عاشور ورجائى عطية بمقر نقابة المحامين (2)
 

 

مشادات بين أنصار سامح عاشور ورجائى عطية بمقر نقابة المحامين (3)
 

 

مشادات بين أنصار سامح عاشور ورجائى عطية بمقر نقابة المحامين (4)
 

 

مشادات بين أنصار سامح عاشور ورجائى عطية بمقر نقابة المحامين (5)
 

 

مشادات بين أنصار سامح عاشور ورجائى عطية بمقر نقابة المحامين (6)
 

 


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