السجن 15 سنة لـ 4 متهمين بخطف شخص والتعدى عليه بالضرب لتأديبه فى سوهاج

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع، وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض، وماركو سمير، بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم جرجا، عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من أسرة المجني عليه بخطفه ولم يتهموا أحدا، وبعد تقنين الإجراءات كشفت التحريات أن وراء ارتكاب الواقعة المتهمين""م.أ" 19 سنة و"أ.ك" 22 سنة و"أ.م" 23 سنة و"م.ع"، حيث كانت توجد خلافات بين المتهمين والمجني عليه فقرروا تأديبه فقاموا بخطفه فى أحد الأماكن وتعدوا عليه بالضرب بمطواة قرن غزال وعصا شوم وفروا هاربين .

وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.

وفى سياق متصل قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ع.أ" عاطل بالسجن 3 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة، بدائرة قسم جرجا.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال فزاع وعضوية المستشارين أحمد محمد معوض وماركو سمير بأمانة سر رمضان حسن وعبده حلمى.

تعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة قسم جرجا ، عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز، تفيد قيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة ، وترويج بضاعته على الزبائن من الشباب، والمتعاطين وأصحاب الكيف .

وبعد تقنين الإجراءات تأكدت التحريات صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية ، و تم القبض على المتهم، وبحوزته عدد من الأقراص المخدرة ترامادول كانت معدة للبيع ، وبمواجهته اعترف بالاتجار فى المخدرات، وتم التحفظ على المضبوطات، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها المتقدم.