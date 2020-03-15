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الداخلية: غلق عدد من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية

الأحد، 15 مارس 2020 03:19 م
الداخلية: غلق عدد من المراكز التعليمية على مستوى الجمهورية المراكز التعليمية-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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وجهت أجهزة وزارة الداخلية عدة حملات أمنية لأماكن الأنشطة التعليمية على مستوى الجمهورية للتأكد من التزام القائمين عليها بقرار تعليق أنشطتها انفاذًا للقرارات الصادرة بشأن تعليق كافة أعمال أماكن الأنشطة التعليمية، خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.

 

و قامت أجهزة وزارة الداخلية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه عدة حملات على أماكن مراكز الأنشطة التعليمية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالقرار الصادر فى هذا الشأن.

 

وأسفرت تلك الحملات عن غلق واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عددٍ من المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط كل ما يشكل مخالفة أو خروجًا عن القانون.

 


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