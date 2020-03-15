اليوم السابع
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الأحد، 15 مارس 2020 05:30 م
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الحقن الموضعي الأفضل لعلاج الضعف الجنسي لمريض السكر.. الدكتور أحمد عادل يؤكد

الأحد، 15 مارس 2020 05:00 م
الحقن الموضعي الأفضل لعلاج الضعف الجنسي لمريض السكر.. الدكتور أحمد عادل يؤكد الدكتور أحمد عادل استشاري امراض الذكورة والتناسل والعقم
تقرير خاص

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مرض السكر من اكثر الامراض التي تؤثر تأثير مباشر على القدرة الجنسية او العلاقة الحميمة، ولكن مع التقدم الطبي اصبح لكل مشكلة حل.

الدكتور احمد عادل ، مدرس امراض الذكورة والتناسل والعقم بكلية طب القصر العيني، يوضح من خلال التقرير التالي طرق التغلب على مشكلة الضعف الجنسي التي تواجه مرضى السكر من الرجال.

واوضح الدكتور أحمد عادل في حديثه لـ "اليوم السابع" إن السكر يعتبر مرض العصر وهو  من الامراض المنتشرة والمصاب بها عدد كبير من الاشخاص، ويؤثر كثيرا على الحياة الجنسية عن طريق الاعصاب والتأثير ايضا على الدورة الدموية.

طرق لعلاج الضعف الجنسي لمريض السكر اليوم السابع
طرق لعلاج الضعف الجنسي لمريض السكر اليوم السابع

 

وأشار إلي إن علاج الضعف الجنسي يتمثل في ثلاث خطوات، هي العلاج الدوائي والحقن الموضعي والتدخل الجراحي.

ولفتت الي إن العلاج الدوائي يكون اول مرحلة في العلاج وهو عبارة عن مجموعة متكاملة من الادوية، ويحتوي على ادوية يتم تناولها عند العلاقة ومنها ما يتم تناولها بشكل دوري يوميا، وهناك علاج هرموني يؤخذ بطريقة معينة، وعلاج يساعد على ضخ الدم داخل العضو التناسلي، فالعلاج لا يتمثل فقط في مجرد تناول حبوب منشطة، ولكن هناك كورس علاجي متكامل يجب ان يأخذ وقته مع المريض.

وفي السياق نفسه، أكد أنه في حالة عدم فعالية العلاج الدوائي مع المريض تأتي الخطوة التالية لذلك هو الحقن الموضعي للعضو التناسلي والذي له فعالية اكثر واسرع من الدواء العادي، وله مميزات كثيرة لعل اهمها سرعة استجابته، وليس له اي اثار جانبية.

وأعلن الدكتور أحمد عادل إن هناك من الرجال لم يفضلون الحقن، وفي هذه الحالة يأتي مرحلة الحل الجذري والنهائي وهو التدخل الجراحي والذي يتمثل في زرع دعامات الذكورة، والتي تعتبر الحل الامثل لمريض السكر خصيصاً الذي يعاني من الضعف الجنسي ولكن من اهم شرط لنجاح هذه العملية هو ان يكون السكر منضبط من قبل اجراء العملية وحتى بعد العملية بشهر، وبعدها يتم القضاء على الضعف الجنسي تماما.

ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال أمراض الذكورة والعقم يمكنك الاطلاع على صفحة مركز الدكتور أحمد عادل عبر "فيس بوك":

 

 

الدكتور احمد عادل

https://www.facebook.com/Dr.AhmedAdel.Clinic/

 

 

عنوان المركز:

6 شارع التحرير - الدقي - امام محطة مترو انفاق البحوث

 

 

للتواصل-احمد-عادل
للتواصل-احمد-عادل

 

الفريق-الطبي (6)
الفريق-الطبي (6)

 

 


الدكتور أحمد عادل

الذكورة

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الانتصاب

الضعف الجنسي

الحقن الموضعي

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