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البنك المركزى الأردني يخفض احتياطيات البنوك لضخ سيولة فى الاقتصاد

الأحد، 15 مارس 2020 07:13 م
البنك المركزى الأردني يخفض احتياطيات البنوك لضخ سيولة فى الاقتصاد البنك المركزى الأردنى
رويترز

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خفض البنك المركزى الأردنى الاحتياطيات الإجبارية للبنوك التجارية من 7% إلى 5% اليوم الأحد، لضخ أكثر من 500 مليون دينار (705 ملايين دولار) من السيولة الإضافية للتخفيف من التبعات السلبية لفيروس كورونا على الاقتصاد الأردني المثقل بالديون.

وقال زياد فريز محافظ البنك المركزى الأردنى لرويترز، إنه طُلب أيضا من البنوك التجارية الأردنية تأجيل دفع الشركات لأقساط القروض والسماح بإعادة جدولة القروض الفردية دون غرامات لتخفيف الخسائر التي لحقت بالقطاع الخاص ومساعدة المقترضين الأفراد.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الأحد، عن إصابة أخرى مؤكدة بفيروس الكورونا المستجد لسيدة عراقية مقيمة فى الأردن وقدمت من الخارج، وأفادت وكالة الأنباء الأردنية، بأن وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن تأكيد 6 إصابات صباح اليوم، و بذلك يرتفع عدد المابين إلى 7 حالات مؤكدة. 
 
يشار إلى، أن الأردن أعلنت أمس السبت مجموعة إجراءات وقرارات جديدة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد فى ضوء التطورات العالمية المتسارعة وبهدف حماية الوطن والمواطنين، فيما شملت الإجراءات تعليق الدراسة اعتبارا من اليوم الأحد لمدة أسبوعين، وحظر التجمعات فى المناسبات الاجتماعية والمساجد والكنائس، والنشاط الرياضي، وإغلاق الأماكن السياحية الأثرية لمدة أسبوع، على أن يلتزم المواطنون منازلهم قدر الإمكان.
 
قال وزير الصحة الأردنى، إن بلاده سجلت ست حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الأحد، وأعلنت المملكة من قبل عن حالة إصابة واحدة بالفيروس. واتخذت إجراءات لمكافحة انتشاره أمس السبت بما شمل قيودا أكثر صرامة بإغلاق كل الحدود وحظر كل الرحلات الجوية من وإلى البلاد اعتبارا من الثلاثاء.
 

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