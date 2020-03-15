إلغاء الأسواق الإسبوعية بالدقهلية لمدة 15 يوم وتطهير مستشفى بلقاس والمنشآت الحيوية

الدقهلية - شريف الديب

أعلن محمد أمين رئيس مركز ومدينة طلخا، بمحافظة الدقهلية، منع إقامة الأسواق الأسبوعيه بالقرى التابعة لدائرة المركز ، اعتبارا من اليوم ولمدة أسبوعين ، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الوقائية لحماية المواطنين من فيروس كورونا .

وقد شهدت اليوم عدد من المدن والمصالح الحكومية بمحافظة الدقهلية ، عدد من الإجراءات الاحترازية، وقامت برش المكاتب الحكومية وتطهيرها ، وذلك من أجل حماية المواطنين .

كما قامت إدارة بلقاس البيطرية بالدقهلية، بمرافقة مدير عام الوقاية، وتقديم كافة التعاون لخدمة المجتمع وحمايته من فيروس كورونا ، من خلال تطبيق قواعد الأمان الحيوى، وتم إجراء عملية التطهير فى مستشفى بلقاس العام، وقسم شرطة بلقاس وبعض المنشآت المزدحمة بالمواطنين .

وبمركز شربين قامت إدارة شربين البيطرية بقيادة الدكتور مرشد سماحة مدير الإدارة بشن حملة تطهير على المنشآت الحكومية من خلال فريق الأمان الحيوى، وتم تطهير محمة شربين، وعدد من الأماكن الحيوية التى يتردد عليه المواطنين ، وفى نبروة تم إجراء عملية تطهير لبعض المنشآت الحيوية، وتم تطهير مرفق الإسعاف والمطافى وبعض الأماكن التى به تردد كبير من المواطنين .

وفى جامعة المنصورة، تم عمل حملة تطهير بجميع الأماكن والاستراحات الخاصة بالطلب والأستاذة، والنادى الاجتماعي، وقام فريق الأمان الحيوى بمدينة المنصورة من الطب البيطرى برئاسة الدكتور زكريا سعد مدير ادارة الرعاية بالمديرية، بتطهير عدد من المنشآت ذات الكثافة العددية العالية نطاق حى شرق وحى غرب المنصورة ، وهى " مستشفى العام -موقف الأتوبيس الدولى -موقف الأتوبيس القديم -المساجد" .

وعلى الجانب الآخر قال الدكتور أشرف عبد الباسط، رئيس جامعة المنصورة، إن كليات الجامعة استعدت لتوقف الدراسة، من خلال مناقشة مجلس العمداء الأخير لاحتمالية تأجيل الدراسة وذلك بالاتفاق على وضع خطة بدائل للمحاضرات تم العمل عليها منذ أسبوع أن تبث المحاضرات "أون لاين".



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام (



تطهير المنشأت الحكومية ومستشفى بلقاس العام