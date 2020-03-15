اليوم السابع
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إغلاق عشرات المراكز التعليمية بالجمهورية تزامنا مع تعليق الدراسة أسبوعين

الأحد، 15 مارس 2020 12:08 ص
إغلاق عشرات المراكز التعليمية بالجمهورية تزامنا مع تعليق الدراسة أسبوعين سنتر تعليمى - أرشيفيه
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت الجهات المعنية في غلق عددا من المراكز التعليمية تنفيذا لقرارات الغلق بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة لمدة اسبوعين، وتم غلق عشرات المراكز التعليمية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية لمنع التجمعات الطلابية، وكانت وزارة الداخلية قالت إنها بدأت حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين.
 
كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.
 
وقال مدبولى فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إنه سيتم تعقيم كافة المدارس والجامعات خلال هذه الإجازة، مناشدا كبار السن بالبعد عن أى تجمعات والوقاية والتقليل من فرص التواجد فى التجمعات الكبيرة، مؤكدًا أن الحكومة لن تتوانى فى اتخاذ أى اجراءات لحماية المواطنين.
 
وقال رئيس الوزراء إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين، فى المراكز والأندية والساحات، جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط، مشيرًا إلى أن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى. 
 
ولفت مدبولى إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية وجه بحصر حجم الخسائر والأماكن التى تضررت نتيجة الطقس السئ، كما وجه رئيس الجمهورية بتدبير 100 مليار جنيه احتياطى طوارئ لمواجهة تداعيات كورونا. 
 

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