أخبار البورصة اليوم الأحد 15-3-2020

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 15-3-2020، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 39.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.164 مليار جنيه.



إيقاف تداول 120 شركة قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 120 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وضمت قائمة الأسهم التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى الحديد والصلب المصرية، أجواء للصناعات الغذائية، الإسكندرية للزيوت المعدنية، حديد عز، القلعة للاستشارات المالية، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، الكابلات الكهربائية المصرية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، الإسماعيلية مصر للدواجن، المصرية للاتصالات، مجموعة طلعت مصطفى القابضة، البنك التجارى الدولى، أوراسكوم للتنمية مصر، القناة للتوكيلات الملاحية، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامى.

كما تم إيقاف تداول أسهم، الصناعات الكيماوية المصرية-كيما، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى، رمكو لإنشاء القرى السياحية، السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار، المصرية للمنتجعات السياحية، مدينة نصر للإسكان والتعمير، المالية والصناعية المصرية، جى بى اوتو، القاهرة للدواجن، بالم هيلز للتعمير، بلتون المالية القابضة، المتحدة للإسكان والتعمير، إعمار مصر للتنمية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، شركة مستشفى كليوباترا، العربية لحليج الأقطان، التعمير والاستشارات الهندسية.

وتم إيقاف تداول أسهم البنك المصرى لتنمية الصادرات، العبوات الطبية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، البنك المصرى الخليجى، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، المجموعة المصرية العقارية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، سيدى كرير للبتروكيماويات، مجموعة بورتو القابضة، بنك قناة السويس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعى، النساجون الشرقيون للسجاد، الخدمات الملاحية والبترولية، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، آسيك للتعدين-اسكوم، ارابيا انفستمنتس هولدنج، المصرية لتطوير صناعة البناء، مطاحن ومخابز الإسكندرية، الأهلى للتنمية والاستثمار.



البورصة تخسر 39.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، وتراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 39.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 560.164 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 197.1 مليون ورقة مالية بقيمة 942.3 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.7 ألف عملية لعدد 177 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 61.1% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 34.86%، والعرب على 4.04% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 70.19% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 29.80%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 18.8 مليون جنيه، 19.9 مليون جنيه، 439.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 34.9 ألف جنيه، 459.8 مليون جنيه، 18.6 مليون جنيه، على التوالي.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 9.34% ليغلق عند مستوى 10148 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 8.26% ليغلق عند مستوى 1425 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 9.04% ليغلق عند مستوى 11633 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 9.64%.



بايونيرز

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إيداع نموذج الافصاح الخاص بشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، وفقا لأحكام المادة 48 من قواعد القيد بالبورصة المصرية، وذلك بشان قرار مجلس إدارة الشركة، بالموافقة على على رفع اقتراح الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على إصدار أسهم زيادة رأس المال المصدر بحد اقصى 287.588.400 سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيه للسهم الواحد مضافا إليها علاوة إصدار وقدرها 3.66 جنيه تقريبا لكل سهم تخصص بالكامل للمساهمين الرئيسيين الذين سيقوموا بتوفير أسهم المبادلة بالقيمة العادلة.