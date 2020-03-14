ما هو مرض قصور الشريان التاجى؟

كتبت نهير عبد النبى

قصور الشريان التاجى من الأمراض الخطيرة التى تؤثر على صحة القلب، ويعانى منه عدد كبير خصوصا كبار السن، وفي الغالب يحدث نتيجة تصلب أو انسداد الشرايين التاجية والتى تعمل على تغذية عضلة القلب بالأكسجين، وحسب ما ذكره موقع medicinenet فإن هناك عوامل مختلفة تزيد من خطر الإصابة بقصور الشريان التاجى، وهى:

أسباب وعوامل الإصابة بقصور الشريان التاجى:

1: السمنة المفرطة



من يعانون من السمنة المفرطة هم الأكثر عرضة للإصابة بقصور الشريان التاجى، وذلك لأن كمية الدهون المتراكمة في الجسم تزيد من خطر الإصابة بتصلب الشرايين، وبالتالي تسبب قصور في الشريان التاجى ومشاكل عديدة في القلب.

2: التدخين



يعتبر المدخنون أكثر عرضا لمشاكل القلب، خصوصا قصور الشريان التاجى وتصلب الشرايين، وذلك نتيجة التبغ الموجود في السجائر والذى يسبب التهاب شديد في الخلايا وانسداد الشرايين.

3: مرضى الضغط والسكر

نتيجة الارتفاع الشديد في ضغط الدم أو السكر يؤثر ذلك على صحة القلب والشرايين، ويقلل من تدفق الدم لعضلة القلب.

4: العوامل الوراثية

تزيد العوامل الوراثية من خطر الإصابة بمرض قصور الشريان التاجى، لذلك لا بد من الفحص المستمر فى حالة إصابة أحد أفراد الاسرة بالمرض من قبل.

5: قلة النشاط البدنى وعدم ممارسة التمارين الرياضية من الأشياء التي تعرضك لمشاكل عديدة في القلب أبرزها قصور الشريان التاجى.

وهناك علامات عديدة تدل على الإصابة بمرض قصور الشريان التاجى ومنها:

أعراض قصور الشريان التاجى

1: يعانى المريض من عدم القدرة على التنفس، والشعور بالاختناق وألأم شديد في الصدر، وذلك نتيجة تجمع السوائل حول الرئتين.

2: الإغماء المفاجئ والمتكرر والإصابة بالنوبة القلبية المفاجئة.

3: زيادة التعرق خصوصا أثناء القيام بأى مجهود، حتى لو بسيط.

4: تورم الجسم، من أبرز أسباب الإصابة بقصور الشريان التاجى.

ولا بد من المتابعة من الطبيب المعالج للحد من أعراض ومشاكل المرض.