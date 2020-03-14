دار الإفتاء تنفى توجيه المساجد بوقف خطبة الجمعة والصلاة بها

كتب على عبد الرحمن

نفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نشرها تعميما على خطباء وأئمة المساجد بوقف خطبة الجمعة والصلاة فى المساجد.

وقالت دار الإفتاء المصرية:"تنبيه مهم، هذه الصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي على أنها صدرت من دار الإفتاء المصرية، وننبه على أن هذا الأمر لم يصدر من دار الإفتاء المصرية، نرجو تحري الدقة في نقل الأخبار والرجوع إلى المصدر الأصلى للخبر قبل نشره..حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء".

وكانت وزارة الأوقاف قررت، إقامة صلاة الجمعة فى الساحات المفتوحة، للوقاية من فيروس كورونا، الذى قد يتفشى فى الأماكن المغلقة والمختلطة، حيث أطلقت حصرا للساحات، وشكلت الأوقاف غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، وعضوية كل من : د. نوح العيسوي وكيل الوزارة لشئون المساجد، ود. أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.

ورصدت المديريات الفرعية ما يقل عن 30% من المساجد لديها ساحات وعدد من المديريات لن تستطيع توفير ساحات، وجرى التنبيه بأن تكون الخطبة الأولى عن الشهداء ومدتها 10 دقائق والثانية عن النظافة ومدتها 5 دقائق، مؤكدة أنه حال عدم توفر ساحات مفتوحة بالمساجد ستقام الجمعة بالمسجد مع اتخاذ إجراءات النظافة المستمرة، وشددت على أن أى واعظة تخالف تعليمات الوزارة بشأن عدم إقامة أى دروس أو تجميع للسيدات لغير الصلاة سيجرى إلغاء تصريحها فورًا.

اطلقت وزارة الاوقاف، حملة لمراقبة نظافة المساجد وسط تنبيهات مشددة على تنظيف وتهوية المساجد وخاصة قبل وبعد صلاة الجمعة التى قلصت الوزارة زمنها لربع ساعة بنسبة 40%.وصرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بأن خطبة الجمعة المقبلة، التى سبق تخصيصها للحديث عن يوم الشهيد ومكانة الشهداء ستتضمن فى الخطبة الثانية تأكيدًا على أهمية النظافة والأخذ بالأسباب، وبما لا يجاوز الوقت الذى حددته الوزارة بخمس عشرة دقيقة كحد أقصى، محذرة من تجاوز هذا الوقت المحدد، مشددة على اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه من يخالف الموضوع أو يتجاوز الوقت.ونبهت الاوقاف، على وكلائها بمتابعة نظافة المساجد على مدار اليوم كونها مكان للعبادة وتجمع الجمهور ومراقبة اعمال التهيئة لضمان بيئة ملائمة، ووزعت اشارة كتابية على المحافظات بالتنبيهات.