اليوم السابع
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تعرف على تأثير تمارين التأمل على المخ لجعله أكثر إيجابية

السبت، 14 مارس 2020 11:00 م
تعرف على تأثير تمارين التأمل على المخ لجعله أكثر إيجابية تمارين التأمل - أرشيفية
فاطمة ياسر

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التأمل التجاوزي "TM" هو الجلوس مع إغلاق العينين لمدة 15-20 دقيقة مرتين في اليوم، ولهذه الممارسة مزايا عديدة للصحة العقلية، يوضحها التقرير المنشور عبر موقع "medicalnewstoday".

وأوضح التقرير أنه يعتقد الممارسون لتمارين التأمل أن هذا يسمح للذهن بالشعور بالراحة النفسية والعقلية، فى حين يظل كل من العقل والجسم مستيقظين، لكن مستريحين، ويمكن لمعظم الناس تعلم TM فى غضون بضعة أشهر، وقد تشمل الاستفادة من الممارسة المنتظمة انخفاض مشاعر التوتر والقلق في حياة الشخص اليومية.

لقد وجد البحث بعض الأدلة على ذلك، ففى دراسة أجريت عام 2013، التي ظهرت في الطب العسكرى، أدرجت TM كعلاج عملى لاضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) فى الأفراد العسكريين في الخدمة الفعلية، وبالمثل خلصت دراسة ظهرت في The Permanente Journal في عام 2014 إلا أن برنامج TM كان فعالًا في الحد من الاضطرابات النفسية لدى المعلمين.

ووجدت دراسة أجريت عام 2016 من نفس المجلة انخفاضًا كبيرًا في أعراض الصدمات النفسية والقلق والاكتئاب في نزلاء السجون الذين مارسوا العلاج باستخدام TM.

وتشير النتائج الجديدة المنشورة في Brain and Cognition إلى تأثيرات وظيفية قابلة للقياس في دماغ ممارسي TM، كخفض التوتر والقلق حيث أجريت الدراسة في مختبر العقل الجزيئي بمدرسة IMT الإيطالية للدراسات المتقدمة في لوكا وشارك فيها 34 شخصا، ومن بين المتطوعين اضطر 19 منهم إلى إكمال جلستي TM لمدة 20 دقيقة يوميًا لمدة 3 أشهر، وجلسة واحدة في الصباح وواحدة في المساء، وواصل المشاركون الـ 15 المتبقون إجراءاتهم اليومية المعتادة، وفي بداية الدراسة استخدم الباحثون استبيانات القياس النفسي لقياس مدى قدرة كل مشارك على التعامل مع المواقف العصيبة.

وخضع جميع المشاركين أيضًا لاختبار تصوير الرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) لتقييم نشاط الدماغ والاتصال الوظيفي بين مناطق مختلفة من الدماغ، وفي نهاية 3 أشهر خضع كل مشارك آخر اختبار الرنين المغناطيسي الوظيفي وملء الاستبيانات مرة أخرى، وبعد 3 أشهر شعر المشاركون الذين مارسوا TM يوميًا بشعور أقل بالتوتر والقلق بشكل ملحوظ.

كما أظهرت نتائج مسح الرنين المغناطيسي الوظيفي أن انخفاض مستويات القلق يرتبط بتغييرات محددة في الاتصال بين المناطق الدماغية المختلفة، مثلprecuneus ، الفص الجداري الأيسر، وinsula، والتى تلعب جميعها دورًا مهمًا في تعديل العواطف ويقول المؤلف الأول جوليا أففنوتي، ومع ذلك "لم تتم ملاحظة أي من هذه التغييرات" في المجموعة التي لم تمارس TM .


التمارين الرياضيه

فوائد التمارين الرياضيه

صحه العقل

صحه المخ

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