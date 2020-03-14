انتحار ابن قيادى إخوانى قفز من أعلى منزله بالسويس

كتب محمود عبد الراضي

انتحر مواطن من أعلى العقار محل مسكنه بالسويس لمروره بحاله نفسية سيئة، حيث تبلغ للأجهزة الأمنية بالسويس بسقوط أحد المواطنين من أعلى أحد العقارات بمساكن البترول بمنطقة فيصل، وبالانتقال والفحص تبين وفاة المواطن المُشار إليه متأثراً بإصابته.

وتبين أنه من العناصر الإخوانية بمحافظة السويس ونجل قيادى بالجماعة محبوس فى إحدى قضايا (تظاهر- وأحداث عنف وشغب)، وبسؤال زوجته أفادت بأن زوجها كان يعانى من حالة إكتئاب مؤخراً وسبق وأن أبدى لها رغبته فى الإنتحار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

يذكر أنه على الرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن النساء يعانين أكثر من الأمراض العقلية والنفسية مثل الاكتئاب مقارنة بالرجال، إلا أن الرجال أكثر عرضة للانتحار ويتعرضون للوفاة بسبب تعاطى المخدرات والكحول، وذلك بسبب عدم اعتراف الرجال بالأمراض النفسية، وفقا لموقع avo health.

وأوضح الموقع أن المشكلة تكمن في كيفية رؤية الرجال للأمراض النفسية، حيث يكره الكثير من الرجال الاعتراف بأن لديهم مرضا نفسيا، وذلك فكرتهم عن الذكورة، حيث يرون الاكتئاب دليلاً على الضعف.

ووجود مشكلة نفسية ليس علامة ضعف، بفضل التطورات الطبية، حيث أصبحت الأدوية تعالج التغيرات الكيميائية في المخ، وأصبح المرض النفسي يشبه الأمراض المزمنة مثل السكري، ووجود وصمة عار تحيط بالمرض النفسي أدى إلى تراجع ذهاب الرجال إلى الطبيب النفسي أو الاعتراف به. في حين أن هناك وعيًا كبيرًا اليوم بالحد من وصمة العار وتوسيع فرص دعم الصحة العقلية، إلا أن العديد من الرجال لا يزالون يشعرون بالعار والشعور بالذنب وهذا يمكن أن يؤدي بهم إلى أن يكونوا أقل استعدادًا لطلب المساعدة من الطبيب النفسى، ومن المحتمل أن يكون الاكتئاب عند النساء أعلى لأن الرجال لا يقومون بالإبلاغ عن أعراض الاكتئاب، وهو ما يؤدى بهم إلى تعاطي المخدرات والكحول. ويمكن أن تتجلى مشاكل الصحة العقلية غير المعالجة بسرعة كبيرة في الأمراض الجسدية، خاصة عند تعاطي المخدرات.