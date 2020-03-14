اليمن يتخذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا

عدن /أ ش أ/

أقرت اللجنة الرئيسية اليمنية لمجابهة فيروس كورونا، فى اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، رفع مقترح للحكومة اليمنية بشأن اختيار مستشفى الأمل ليكون موقعاً للحجر الصحى لبعده عن السكان واحتواءه على التجهيزات اللازمة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور على الوليدي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشدد الدكتور الوليدي، على ضرورة استعداد جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أى وضع صحى طارئ.. مشيرا الى سعى الوزارة لتوفير الدعم اللازم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ومنها محاليل مخبرية للفحص السريع وتوفير جهاز (بى سى آر) وملابس وقائية للعاملين بالمنافذ ومراكز المعالجة والعزل.

كما شدد على تدريب الكوادر من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.