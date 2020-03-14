اليوم السابع
Ads
الأحد، 15 مارس 2020 05:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يتخذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 11:00 م
اليمن يتخذ إجراءات احترازية جديدة لمواجهة مخاطر فيروس كورونا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
عدن /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أقرت اللجنة الرئيسية اليمنية لمجابهة فيروس كورونا، فى اجتماعها اليوم بالعاصمة المؤقتة عدن، رفع مقترح للحكومة اليمنية بشأن اختيار مستشفى الأمل ليكون موقعاً للحجر الصحى لبعده عن السكان واحتواءه على التجهيزات اللازمة.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن ذلك جاء خلال اجتماع اللجنة برئاسة وكيل وزارة الصحة الدكتور على الوليدي، لمناقشة الاستعدادات والإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

وشدد الدكتور الوليدي، على ضرورة استعداد جميع المستشفيات الحكومية والخاصة لمواجهة أى وضع صحى طارئ.. مشيرا الى سعى الوزارة لتوفير الدعم اللازم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ومنظمة الصحة العالمية ومنها محاليل مخبرية للفحص السريع وتوفير جهاز (بى سى آر) وملابس وقائية للعاملين بالمنافذ ومراكز المعالجة والعزل.

كما شدد على تدريب الكوادر من جميع المستشفيات الحكومية والخاصة بالعاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات.

 


اليمن

أخبار اليمن

إجراءات احترازية

مخاطر فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

رئيس الوزراء: قرار تعليق الدراسة لأسبوعين لمنع الاختلاط ويتعين على المواطنين اتخاذ كل ما يلزم لحماية أبنائهم من الخروج للشوارع.. ويؤكد: تعقيم المنشآت التعليمية فى أسبوعى التعليق لمواجهة فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 10:14 م

﻿الكنيسة تعطل كافة الأنشطة باستثناء القداسات بسبب فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 10:14 م

فرنسا تسارع لإعادة مواطنيها بعد وقف المغرب الرحلات الجوية بسبب كورونا

السبت، 14 مارس 2020 10:04 م

اليمن يعلق كل الرحلات الجوية لمدة أسبوعين بسبب كورونا

السبت، 14 مارس 2020 10:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
لأصحاب المصانع.. تعرف على تعديلات جديدة بـ"الضريبة العقارية" × 6 نقاط

لأصحاب المصانع.. تعرف على تعديلات جديدة بـ"الضريبة العقارية" × 6 نقاط

بسبب خسائر كورونا.. ألمانيا تدعم شركات السياحة من الانهيار بـ20 مليار يورو

بسبب خسائر كورونا.. ألمانيا تدعم شركات السياحة من الانهيار بـ20 مليار يورو

تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

تمركز سيارات لشفط مياه الأمطار من الطرق السريعة.. وطوارئ بغرف عمليات المرور

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

دار الإفتاء تنشر صيغة دعاء التحصين من الوباء.. تعرف عليها

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

جرائم تميم.. السفارة الكينية بالدوحة تتهم قطر بالتنكيل بالعمال الكينيين

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

هل يساعد غسيل الأنف بمحلول ملحى فى الوقاية من كورونا؟.. الصحة تُجيب

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

6 أشهر لإصدار وزير الإسكان قرارات تعديل لائحة قانون البناء.. اعرف التفاصيل

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

مدير مجمع التمور بالوادى الجديد: مستعدون لرمضان وننتج 25 صنفًا بأسعار مخفضة

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

فى رباط ليوم الدين.. السيول تغرق قرية الديسمى.. والقرى المجاورة تأوى المتضررين

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

القابضة للكهرباء: وضع الشبكة فى تحسن والأحمال اقتربت من معدلها الطبيعى

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

رغم طلاقهما.. عاطل وربة منزل يكشفان كواليس سرقة الشقق الفارهة بالشيخ زايد

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

بسبب فيروس كورونا.. أيهما أولى بدخول الرعاية المركزة كبار السن أم الأصغر؟

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة