اليوم السابع
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خالد صلاح
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النمسا: غلق الحدود يسبب أزمة لعمالة من المجر ورومانيا تقوم برعاية 33 ألف مسن

السبت، 14 مارس 2020 09:57 م
النمسا: غلق الحدود يسبب أزمة لعمالة من المجر ورومانيا تقوم برعاية 33 ألف مسن اجراءات مكافحة فيروس كورونا
فيينا /أ ش أ/

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أكد وزير الصحة النمساوى ردولف أنشوبير، أن 33 ألف مواطن نمساوى من كبار السن يعتمدون على رعاية وخدمة أشخاص من المجر ورومانيا، وأن غلق الحدود بين الدول الأوروبية، بسبب انتشار فيروس كورونا قد يعوق انتقال هذه العمالة من بلادها الى النمسا.

وقال وزير الصحة - فى تصريح اليوم السبت - إن الوزارة تبحث بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية رفع القيود عن هذه العمالة لضمان استمرار الرعاية لكبار السن فى النمسا .

وأشار إلى أن الإجراءات الصارمة فى مكافحة فيروس كورونا لا يجب أن تضر بحياة المواطنين، خاصة من كبار السن، لافتا إلى أهمية المرونة فى قرار إغلاق الحدود حتى تظل خدمات المحتاجين للرعاية فى النمسا مضمونة.

وقررت الحكومة النمساوية - فى وقت سابق - توفير مساعدات بنحو 4 مليارات يورو للتعويض عن الاضرار الاقتصادية الناجمة عن قرارات مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا .

 


النمسا

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