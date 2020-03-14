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الدكتور كريم صبري يؤكد لـ "اليوم السابع": التكميم البكينى صيحة جديدة ولكن لها عيوب

السبت، 14 مارس 2020 05:00 م
الدكتور كريم صبري يؤكد لـ "اليوم السابع": التكميم البكينى صيحة جديدة ولكن لها عيوب الدكتور كريم صبرى استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس
تقرير خاص

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ظهرت العديد من جراحات السمنة الحديثة والتي من شأنها تقليل عدد الفتحات التي يدخل منها المنظار أثناء الجراحة، ومن ضمن تلك الجراحات تكميم المعدة البكيني، وتكميم المعدة الدقيق وتكميم المعدة ذات الفتحة الواحدة.

الدكتور كريم صبري استاذ جراحات السمنة والمناظير بجامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، وعضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وعضو الجمعية المصرية لجراحات السمنة والسكر، يوضح في التقرير التالي مدى فعالية تلك الجراحات الحديثة.

وأوضح الدكتور كريم صبري في حديثه لـ "اليوم السابع" إن عملية التكميم بشكل عام تستهدف تقليل حجم المعدة، بمعنى إزالة جزء من المعدة ويتبقى جزء صغير، وبالتالي نستطيع فقد الكثيرمن الوزن الزائد، مع التخلص من هرمون الجوع، والشعور السريع بالامتلاء والشبع.

وأشارإلي إن جميع التقنيات الحديثة التي ظهرت مؤخراً والتي من شأنها تقليل عدد الفتحات التي يدخل منها المنظار مثل البكيني وذات الفتحة الواحدة، هدفها هو الشكل التجميلي فقط أكثر من الآداء الوظيفي للعملية في حد ذاتها، لافتاً انه أول من اجرى عملية تكميم المعدة ذات الفتحة الواحدة عن طريق ادخال اداة اشبه بالقمع من فتحة واحدة وتلك الاداء بها اكثر من فتحة لاجراء الجراحة ولكنها تدخل من فتحة واحدة فقط.

واكد أنه كلما قلت عدد الفتحات التي يدخل منها المنظار كلما زادت الصعوبة في إجراء العملية بالنسبة للمريض وزادت سعادة المريض بإجراء الجراحة من فتحة واحدة، ولكن يكون هناك نوع من المخاطرة في حالة عدم توافر جراح على قدركبير من الخبرة في إجراء العملية من فتحة واحدة، مشيراً إلي أنه في حالة وجود فتق في الحجاب الحاجز سيكون من الصعب جدا إجراء تلك الجراحة الحديثة.

4 عيوب لعملية البكيني تكميم
4 عيوب لعملية البكيني تكميم

وفي السياق ذاته، أوضح إن البكيني تكميم يستهدف إجراء جراحة التكميم من خط البكيني حيث تكون جميع فتحات المنظار في هذه المنطقة فقط، وهو أمرصعب جدا على الجراح، كما أنه صعب اجرائها في حالات فتق الحجاب الحاجز ووجود التصاقات شديدة في البطن من اسفل.

ولفت الدكتور كريم صبري أنه من الضروري إعطاء الفرصة للجراحة لاختيارالتقنية المستخدمة للمريض، وعلى الجراح الاطلاع على مدى إصابة المريض بفتق الحجاب الحاجز أو إذا كان لديه التصاقات، حتى لا نخاطر بحياة المريض وصحته.

وشدد على انه كلما قلت عدد الفتحات كلما جعلت الجراح غير متمكن من إجراء العملية بشكل أفضل، مؤكدا إن تلك الجراحات لا تناسب المريض الذي تعدى وزنه 150 كيلو، فالأفضل من اختيار الشكل التجميلي أن تتم العملية بنجاح دون وضع المريض في مخاطرة، فجميع التقنيات الحديثة مفيدة لكن إذا تم استخدامها الاستخدام الأمثل، وإذا لم يتم ذلك قد تؤدي إلي كوارث ونحن وظيفتنا توعية المريض لما هو الأفضل.

 ولمزيد من المعلومات والنصائح الطبية في مجال طب جراحات السمنة و السكر يمكنك الاطلاع على صفحة مراكز الدكتور كريم صبري:

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التويتر:

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انستجرام:

https://www.instagram.com/drkarimsabry

 

عناوين مركز الدكتور كريم صبري:

مصر الجديدة: ٩ ا شارع القبه - ميدان روكسي-  عماره صيدليه العزبي-  الدور الرابع مصر الجديدة

المعادي: عماره 5 شارع 153 ميدان الحريه - برج الحريه-  الدور الثامن

التجمع : مبنى cmc خلف مستشفى الجوي التخصصي شارع التسعين عياده 438

الجيزة: 41 شارع دمشق - المهندسين.

الأسكندرية: لوران ٩ شارع سرهنك بجوار القنصليه الليبيه

طنطا: مستشفى ابن سينا بجوار الاستاد الرياضي ب ٤٠٠ متر .

 

للتواصل-طارق-صبري1
 
 
الفريق-الطبي

 

 

 

 


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