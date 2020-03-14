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اعطس فى منحى كوعك.. اللاعب "بول بوجبا" يدعم الصحة العالمية فى حملتها ضد كورونا

السبت، 14 مارس 2020 11:39 م
اعطس فى منحى كوعك.. اللاعب "بول بوجبا" يدعم الصحة العالمية فى حملتها ضد كورونا اللاعب بول بوجبا يسدى نصائح بشان فيروس كورونا
كتبت أمل علام

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كشفت منظمة الصحة العالمية، يمكن أن تتسبب التقارير الإخبارية المفاجئة وشبه المستمرة حول فيروس كورونا " COVID-19"، في جعل أي شخص يشعر بالقلق، تنصح منظمة الصحة العالمية عبر صفحتها فيسبوك بالحصول على الحقائق، لا للشائعات والمعلومات الخاطئة، يمكن للحقائق أن تساعد على تقليل الخوف.

نصائح منظمة الصحة العالمية
نصائح منظمة الصحة العالمية

ويدعم اللاعب بول لابيل بوجبا"Paul Labile Pogba "، منظمة الصحة العالمية في حملتها لمكافحة فيروس كورونا، والمعروف بـ" بول بوجبا"، و هو لاعب كرة قدم فرنسي، يلعب في مركز الوسط مع نادي مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز ومنتخب فرنسا لكرة القدم، أن المسحة المناسبة التي تغطي فمك وأنفك "عند منحنى كوعك"، عند السعال والعطس هي ممارسة جيدة لحماية نفسك والآخرين من فيروس كورونا COVID-19، مؤكدا إنه عندما لا يتوافر لديك منديل للكحة أو العطس فيه، ووفقا لمنظمة الصحة العالمية، فإن الكحة والعطس في الأنسجة أو القماش عند منحنى كوعك لا تظل طويلا، بل إن الفيروس لا يبقى عليه  طويلا، كما يمكن التخلص منه سريعا عند غسل الملابس، ويحمى القريبين منك من عدم انتقال العدوى، عند السعال أو العطس.

المعلومات الصحية وليست المعلومات الخاطئة
المعلومات الصحية وليست المعلومات الخاطئة

يذكر أن الدكتور تيدور ادحانوم جبريسيوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، كان قد أكد على أهمية غسل اليدين بشكل مستمر على مدار اليوم، لمنع الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا على أهمية غسل اليدين بالماء الجارى والصابون بالطرق الصحيحة لمنع نقل العدوى.

وأشار إلى أنه من الضرورى تغطية الأنف والفم عند الكحة أو العطس، لمنع انتشار العدوى من خلال الرزاز.


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