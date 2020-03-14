اليوم السابع
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خالد صلاح
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إسرائيل تفرض إغلاقا جزئيا للاقتصاد لمواجهة تفشى كورونا

السبت، 14 مارس 2020 11:00 م
إسرائيل تفرض إغلاقا جزئيا للاقتصاد لمواجهة تفشى كورونا بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلى
(رويترز)

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، اليوم السبت، إن إسرائيل ستفرض إغلاقا جزئيا للاقتصاد اعتبارا من غد الأحد وتطبق تكنولوجيا مستخدمة لمكافحة الإرهاب للحد من مخاطر انتقال فيروس كورونا.

 

ومن المقرر إغلاق المراكز التجارية والفنادق والمطاعم والمسارح، ويتعين على الموظفين عدم الذهاب إلى أماكن عملهم إلا فى حالة الضرورة، فى حين سيستمر عمل الخدمات الحيوية والصيدليات والمتاجر الكبيرة والبنوك.

 

وقال نتنياهو فى مؤتمر صحفى بالقدس إنه، وبناء على موافقة من مجلس الوزراء، سيتم استخدام أدوات الرقابة المتعلقة بمكافحة الإرهاب فى عزل الأشخاص المصابين بالفيروس.

 

 


إسرائيل

فرض إغلاقا جزئيا

الاقتصاد

مواجهة تفشى كورونا

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