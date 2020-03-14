اليوم السابع
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إسبانيا تفرض حظر التجول 15 يومًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا

السبت، 14 مارس 2020 11:46 م
إسبانيا تفرض حظر التجول 15 يومًا لاحتواء انتشار فيروس كورونا إجراءات مواجهة كورونا
ماجد تمراز

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أفادت قناة روسيا اليوم في نبأ عاجل لها، أن إسبانيا قررت فرض حظر التجوال لمدة 15 يوم، وذلك ضمن خطوات الحكومة الإسبانية لاحتواء انتشار فيروس كورونا المُستجد.
 
وكانت قد أعلنت اسبانيا عن إصابة 1500 شخص في يوم واحد بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين إلى أكثر من 5700 حالة منذ ظهور المرض في البلاد، بحسب مسؤولي الصحة.
 
وتعد إسبانيا ثاني أكثر بلدان أوروبا تضررا من الفيروس بعد إيطاليا، التي سجلت أكثر من 15000 إصابة.
 
تأتي هذه الأخبار في الوقت الذي تجتمع فيه الحكومة الإسبانية لإعلان حالة الطوارئ الوطنية، للمرة الثانية في تاريخها الحديث.
 
وقالت منظمة الصحة العالمية يوم الجمعة إن أوروبا أصبحت الآن "مركز" الوباء.
 
وحث المدير العام للمنظمة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، البلدان على استخدام تدابير حازمة وتعبئة المجتمع وإجراءات عزل الناس عن بعضهم البعض للحد من انتشار العدوى بينهم إنقاذا للأرواح.

اسبانيا

كورونا

فيروس كورونا

الحكومه الاسبانيه

خبر عاجل

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