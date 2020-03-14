أخبار المحافظات.. السيول تعزل مدينتى أبو رديس وأبو زنيمة بجنوب سيناء

نشر "اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، اليوم السبت، على مدار الساعات الماضية فى مختلف المحافظات، وأهمها:

السيول تعزل مدينتى "أبو رديس" و"أبو زنيمة" جنوب سيناء

لا تزال مدن جنوب سيناء بالكامل تتعرض لحالة من الطقس السيىء أدت إلى حدوث سيول شديدة بمعظم المدن نتج عنها إتلاف وقطع بعض الطرق والاتصالات التى أدت لعزل مدينتى "أبو رديس" و"أبو زنيمة".

فى مدينة الطور أطاحت شدة الرياح بالتندات والمظلات الموجودة على الشواطئ، وأدى إلى ارتفاع الأمواج أمام ممشى المسبط بدهب لإتلاف بعض أثاث الكافيهات كما حاصرت المياه بعض "المخيمات" الموجودة بنويبع.

وعلى الفور شكل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، لجان عليا من هيئة الطرق والتضامن الاجتماعى بكل مدينة من مدن المحافظة، لحصر الخسائر الناتجة عن السيول التى تعرضت لها المحافظة على مدار يومين، وقرر المحافظ فتح المدارس لإيواء الحالات التى تضررت من السيول التى تعرضت لها مدينة رأس سدر.

وأكد المحافظ أنه ستبدأ أعمال اللجان عقب تحسن الأحوال الجوية، وجرى التنسيق بين مجالس المدن والهيئة العامة للطرق والكبارى وعدد من شركات المقاولات بالمحافظة لرفع آثار العاصفة والسيول بدفع المعدات الثقيلة بطول الطريق من مدينة رأس سدر وحتى مدينة طابا.

على الجانب الآخر قام المحافظ بجولات مكوكية بالمدن للوقوف على الطبيعة ما خلفته السيول من أضرار وعقد اجتماعا بمركز العمليات المتقدم بالديوان العام وطالب بسرعة رفع الأضرار الناجمة من السيول وإعادة فتح الطرق.

هبوط أرضى فى بنها نتيجة انفجار بأحد خطوط مياه الشرب على الرياح التوفيقى

شهدت منطقة الرياح التوفيقى أمام مركز النيل للإعلام بمدينة بنها، هبوطا بطبقة الأسلفت، نتيجة انفجار ماسورة مياه الشرب، نتج عنها تسريب أسفل الأسفلت، وهبوط في الأسفلت بطول 40 مترا، وبعمق حوالى 60 سنتيمترا، وانتقل الرائد مصطفى عطية مدير وحدة المرور لمكان الحادث، وتم فرض كردون حول منطقة الهبوط.

وأكد على إمام نائب رئيس مجلس مدينة بنها، أنه تلقى بلاغا يفيد هبوط بمنطقة الرياح التوفيقى أمام مركز النيل للإعلام، وبالانتقال تبين أن الهبوط نتيجة انفجار أحد خطوط مياه الشرب بالمنطقة، نتج عنه تسريب للمياه أسفل طبقة الأسفلت، ما أدى إلى هبوطها، مشيرا إلى أنه على الفور تم إبلاغ شركة مياه الشرب وقامت بإصلاح العطل، كما تم فرض كردون أمنى حول المنطقة، كما أنها لا تؤثر على الحركة المرورية.

فيما واصلت شركة مياه الِشرب والصرف الصحى في القليوبية، بقيادة المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة الشركة، رفع تراكمات مياه الأمطار التى شهدتها المحافظة من الساعات الأولى من صباح أمس الأول الخميس وحتى اليوم السبت، وذلك بالتنسيق مع مجالس المدن والمراكز بالمحافظة، حيث تم الدفع بـ85 سيارة ومعدة لشفط تلك التراكمات.

فيما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، واللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، عمليات رفع تراكمات المياه من الطرق الرئيسية بمدن المحافظة، والعمل على تيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، كما تابع الدكتورة إيمان ريان والدكتور سمير حماد نائبي محافظ القليوبية، أعمال الرفع مع رؤساء المدن والأحياء.

وأكد المحافظ أن المحافظة كانت قد استعدت منذ فترة للتعامل مع الظروف الجوية غير المستقرة، مشيرا إلى أنه تم الدفع بسيارات كسح إضافية لسرعة شفط تجمعات المياه من الطرق و الشوارع أولا بأول لتهيئتها أمام حركة السيارات وعبور المواطنين هو ما ساعد على تحقيق الانسياب المرورى وعدم وجود تكدس واختناقات للسيارات.

وشدد المحافظ على ضرورة تكثيف الجهود مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى برئاسة المهندس مصطفى مجاهد رئيس الشركة، بعد أن تم الدفع بسيارات كسح وماكينات شفط وفرق فنية من الصرف الصحى من خلال نشر جميع معداتها وسيارات الشفط بشوارع المدن والقرى لرفع تراكمات المياه التى قد تنتج عن هطول الأمطار، والتعامل مع المياه المتراكمة ونواتج سقوط الأمطار وتجمعات المياه، التى قد تشهدها البلاد فى اليومين القادمين.

ووجه الهجان، برفع حالة الطوارئ والاستعداد القصوى لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة والغرف الفرعية بالوحدات المحلية ومديريات الخدمات ،مع ضرورة التواصل على مدار الساعة، مع غرفتى عمليات مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية، وذلك تحسبا للتقلبات المتوقعة فى الطقس، بناء عن التحذير الذى أعلنته هيئة الأرصاد الجوية من تعرض البلاد لحالة مـن عـدم الاستقرار فى الأحوال الجوية اعتباراً مـن أمس الأول الخميس 12 مارس الجارى وحتى اليوم السبت 14 من نفس الشهر.

إخلاء منزلين بالشرقية لتعرضهما لانهيار جزئى

فى الشرقية أخلت لجنة إنقاذ بإشراف اللواء سامى علام رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، منزلين من الطوب اللبن تعرضا لانهيار جزئى فى قرية كفر أيوب، لتأثرهما بمياه الأمطار، و نقل سكان المنزلين إلى مناطق الإيواء المحدده من قبل الوحدة المحلية بكفر أيوب، ويأتي ذلك ضمن عدد من بلاغات، عبر خط الأزمات والكوارث، حول بعض المنازل الآيلة للسقوط نتيجة تأثرها بمياه الأمطار بمركز بلبيس، ليرتفع عدد المنازل المنهارة بالمحافظة إلى 42 منزلا .

أضاف رئيس المدينة، أنه تم الانتهاء من إصلاح محول كفر أيوب الذى انفجر صباح اليوم للمرة الثانية خلال 24 ساعة، وعودة التيار، وكانت أعلنت المحافظة الخسائر نتيجة الطقس، وهى وفاة 3 مواطنين بالصعق الكهربائى، وانهيارات جزئية لعدد 39 منزلا بالأسقف والجدران موزعين كالآتى: 2 بمركز الزقازيق، و18بمركز أبو حماد، و2 أبو كبير و3 فى مركز الحسينية و7 فى مركز بلبيس و 6 فى الجديدة مركز منيا القمح و منزل واحد فى أولاد صقر .

الإسكندرية ترفع 90% من المياه والانتهاء منها اليوم

أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى، أنه تم رفع نحو 90% من تراكمات مياه الأمطار بشوارع الإسكندرية، وجارى الانتهاء بنهاية اليوم، حيث مازالت الشركة تتلقى بلاغات و يتم الاستجابة لها بالاماكن التى يحتوى على تجمعات كبيرة من مياه الأمطار.

وأشار فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أكثر المناطق المتضررة كانت قرى أبيس الاولى و الثانية و منطقة نجع العرب غرب الاسكندرية ، مؤكدا أنه يتم الاستجابة لكافة البلاغات التى تتلقاها غرفة العمليات حتى الأماكن التى لم يدخل اليها خدمات الصرف الصحى و ليس بها شبكات فى المناطق النائية. وقد شهدت الإسكندرية انحسارا لموجة الطقس السئ بعد توقف هطول الامطار الذى استمر لمدة 72 ساعة بكثافات متفاوتة بين خفيف و متوسط و غزير.

استمرار الطوارئ فى كفر الشيخ لصيانة الكهرباء والصرف

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، يرافقه عمرو البشبيشي، نائب المحافظ، اليوم السبت، شوارع مدينتى الحامول وبلطيم، وعدد من القرى التابعه لهما، لمتابعة كسح تجمعات مياه الأمطار المتبقيه من هطول الأمطار أمس الجمعة. وقال محافظ كفر الشيخ ، إنه تابع أعمال رفع مياه الأمطار المتبقية بالأحياء والشوارع ، وتابع أعمال انتشار معدات وفرق المتابعة.

وأكد محافظ كفرالشيخ، تواصل وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات القوات المسلحة للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفرالشيخ، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم.

وقال محافظ كفر الشيخ: "برغم استقرار حالة الطقس إلا أن هناك استمرار لرفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة ،لمواجهة التغيرات المناخية واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر ،مشدداً بمواصلة جهود رفع مخلفات الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة".

صيانة أعمدة الانارة ومحطات الرفع فى البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة استمرار كافة الجهود لرفع الاثار الناجمة عن موجة الطقس السيء التي شهدتها المحافظة على مدار يومين كاملين، مضيفا أن الاجهزة التنفيذية بالمحافظة تعاملت بمنتهى الدقة والخبرة فى ادارة الازمة وكانت جميع القطاعات على قدر المسئولية وتواجد جميع القيادات المستمر بالشوارع جنبا الى جنب مع فرق التدخل السريع.

وأشاد محافظ البحيرة بالجهود التي قام بها القطاع الجنوبي للمحافظة تحت اشراف الدكتوره نهال بلع نائب المحافظ والذى كان له النصيب الأكبر من تلك الموجة. وشدد محافظ البحيرة على مراجعة وصيانة جميع اعمدة الانارة ومحطات الرفع والصرف ومناسيب المياه بالترع والمصارف وتكثيف أعمال النظافة بالمدن والمراكز وكذلك متابعة جميع المدارس والتأكد من جاهزيتها للدراسة، كما شدد محافظ البحيرة على استمرار أعمال رش وتطهير الدواوين الحكومية والمباني الملحقة من خلال فرق التعقيم بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة.

وفى هذا السياق كثف فريق عمل القطاع الجنوبى لمراكز وادى النطرون وابو المطامير وبدر وكوم حمادة وقريتي الوفائية ومؤسسة البستان بالدلنجات من أعمال رفع تراكمات المياه ومراجعة اعمال الكهرباء والانارة بجميع الشوارع مع التنبؤات باستقرار حالة الجو بجميع مناطق القطاع.

وتعمل جميع الفرق حاليا على رفع التراكمات من الأماكن التى تم رصدها ففى وادي النطرون جارى سحب المياه من المدينة وعلى الطريق الصحراوي وبالكيلو 90 طريق الخدمات اتجاه القاهرة وكذا التأكد من جاهزية المدارس للدارسة غدا بالتنسيق مع الادارة التعليمية كما جارى العمل بشوارع قريتى الوفائيه والبستان بمركز الدلنجات وتوابعها وبمركز بدر .

السيول خير على شمال سيناء.. روت 8000 فدان قمح وشعير و3000 فدان بطيخ بمركز الحسنة

حلت سيول عاصفة التنين على مناطق وسط سيناء بخيرها بعد أن روت أكثر من 8000 فدان مزروعة بالقمح والشعير. وقال المهندس مدحت فكرى، مدير إدارة الحسنة الزراعية بوسط سيناء، إن موجة الأمطار التى أعقبها جريان مياه السيول بمجارى كافة الأودية غطت جميع المساحات الزراعية، مضيفاً:" السيول هى وجه خير ومن المهم الإشارة أنها تواصلت على مدار موسم هذا العام بسيول أكتوبر ثم فبراير والسيول الأخيرة وبدأت بزراعة مساحات القمح والشعير بمساحة 8603 فدان منها 2976 قمح و5627 شعير، كما ارتوت 3000 فدان بطيخ من السيول الجديدة.

واشار مدير إدارة الحسنة الزراعية فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إلى أن المناطق العامرة بالزراعة المنبطح والقسيمه و وادى العمر وأم شيحان والمغارة الجفجافة، قائلاً:" كمية المحجوز من المياه خلف سد الروافعه 5 ملايين و500 ألف متر مكعب مياه يمكن الاستفادة منها فى زراعة مساحات كبيرة حول منطقة السد".

وقال المهندس عاطف مطر وكيل وزارة الزراعة بشمال سيناء، إن الزراعة جاهزة بتوفير الجرارت حال جاهزية الأرض للحرث لتهيئتها للزراعة.

وبدوره قال الشيخ محمد سالم الترابين من قرية بغداد بوسط سيناء، إن السيول التى شهدتها مناطقهم لم يسبق من سنوات طويلة مرورها بهذا الكم والاتساع، مضيفاً:"إننا لا نهتم بالخسائر بقدر نظرتهم لخير السيول حيث تجدد الحياة وتنبت الشجر، وأنه إضافة لزراعات القمح والشعير والبطيخ، تنمو مساحات من أشجار طبية منوعة هى ثروة حقيقة فى المكان ".